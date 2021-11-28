先拔頭籌奪今年度第一個獎 張敬軒自嘲「樂壇關愛座」

【明報專訊】新城電台昨日於荃灣舉行記者會，宣布《新城勁爆頒獎禮2021》於12月27日在會展舉行，張敬軒、鄭欣宜、MIRROR六名成員、泳兒等半百歌手出席，但早前與新城破冰的環球、Sony Music及華納（簡稱三大）唱片公司的旗下歌手全部缺席。會上MIRROR人氣爆燈，張敬軒則先拔頭籌，憑歌曲《俏郎君》獲頒「勁爆播放指數歌曲」獎。

記者：林祖傑

攝影：鍾偉茵

張敬軒（軒仔）稱沒預期在記者會獲獎，有禮物收當然開心。對於三大唱片公司歌手因年底才與新城破冰，令他獲獎呼聲更高，他說：「跟新城多年來合作無間，互相支持，如計播放指數，當然獲獎機會多一點，但個人或創作獎項未必有影響。」對於在頒獎禮以一敵眾，硬撼人氣男團MIRROR，他自稱是「樂壇關愛座」，開心今年樂壇氣氛熱鬧，多了新單位，自己似學嘢多過恃老賣老。

軒仔享受跟年輕人追夢

問軒仔「關愛座」可坐多久？他認為樂壇是長江後浪推前浪，好似新陳代謝，他以前都是「小鮮肉」，前浪推了後就變後浪，「最緊要作品有心思和新意，就有人buy、有熱度」。軒仔稱像他有年資歌手，不應故步自封攬着往績印印腳，要尋回夢想。他享受跟年輕人熱血去追夢，令他有做新人感覺，每一步都做好些，以MIRROR為例，覺得他們將行業水準提高。

對於外傭「遮遮」要照顧他的愛犬，改由來港的母親代照顧他三餐，軒仔形容「一遮還有一遮高」：「媽媽好勁，好似分子料理，如英泥般，將黑豆、芝麻、亞麻籽和核桃煮成糊狀，其實我仲有牙；見爸爸那碗更呈啡紫色，好似食完會食物中毒，我只能跟爸爸講聲『take care』。」

Lokman爭新人獎感尷尬

MIRROR派出姜濤、柳應廷（Jer）、江生（Anson Kong、AK）、楊樂文（Lokman）、 邱傲然及陳瑞輝（Frankie）出席記者會。Frankie稱奪組合獎有信心。Lokman角逐新人獎，他表示上台有少少尷尬。AK笑他：「你以舊人姿態爭新人獎！不過為了兄弟，我會投你一票。」他們被指人多勢眾夾擊前輩張敬軒？Lokman說多謝大家支持，但可以是對方一個打低晒MIRROR，他們加起來未必夠對方一個人的力量。

姜濤盼混血表妹繼續紅

姜濤與中英混血兒表妹多年前拍的Vlog最近被粉絲瘋傳，表妹在溫哥華被「姜糖」捕獲集郵，意外捧紅表妹？姜濤說沒想過，希望大家留意表妹同時關注MIRROR，他都希望表妹繼續紅落去。早前他在紀錄片自爆懷疑患抑鬱症，他說拍片時壓力較大才亂想，現在好了。他當時沒看醫生，但有做身體檢查，證實沒有事。

欣宜參與頒獎禮望贏

鄭欣宜於新城頒獎禮有3首歌角遂獎項，在三大唱片公司歌手缺席下，是否增添奪女歌手獎機會？她說無論如何定會以贏的心態參與頒獎禮，才對得住每個作品。她有信心但平常心，有獎當然開心，沒有也為自己加油。

新城知訊台節目總監程凱欣稱獎項一向是以播放率及音樂小組決定，HKRIA（香港音像聯盟）旗下歌曲在10月才於新城播放，播放率相對較其他歌手的歌曲低少少。她有邀三大唱片公司歌手出席記者會，但是否出席要問唱片公司。會否擔心三大唱片公司歌手不出席頒獎禮？她說會有其他唱片公司支持，當然歡迎他們來，但來不來由他們決定。

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