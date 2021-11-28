【開箱】《GUCCI名門望族》 Gaga演「黑寡婦」 買兇殺夫豪門孽債

【明報專訊】《異形》導演烈尼史葛（Ridley Scott）年屆83歲，仍很活躍，集合賓艾費力（Ben Affleck）、麥迪文（Matt Damon）與阿當戴華（Adam Driver）主演的《最後絕鬥》，上月中才在港上映，上周四另一新片《GUCCI名門望族》（House of Gucci），又港美同步開畫。對比《最後絕鬥》票房慘遭滑鐵盧，上映逾月全球票房2883萬美元，要收回據報約1億美元的製作成本，相信不易；烈尼史葛老馬有火，早前在網台節目把《最後絕鬥》敗績，歸咎千禧世代只顧從手機吸收知識。相對來說，《GUCCI名門望族》上周感恩節假期在美國遇上《奇幻魔法屋》及《生化危機首部曲：浣熊市》等新片對手，連續兩天穩守票房榜第3位，以7500萬美元的製作而言，要收支平衡，比較樂觀。

拜金女嫁入豪門

烈尼史葛在《GUCCI名門望族》再次起用阿當戴華外，演出陣容可說星光熠熠，包括金像影帝阿爾柏仙奴（Al Pacino）和謝洛美艾朗斯（Jeremy Irons）、「小丑」謝勒力圖（Jared Leto）、百變天后Lady Gaga及《中坑同學會》莎瑪希恩（Salma Hayek）。此片根據Sara Gay Forden的同名小說改編，講述Gucci第3代傳人Maurizio（阿當戴華飾）被前妻Patrizia Reggiani（Lady Gaga飾演）買兇槍殺的故事。

《GUCCI名門望族》片長約兩個半小時，基本是一齣迷你肥皂劇；Patrizia在派對上邂逅Maurizio，當獲悉他來自Gucci家族，很快「心機女」真身現形，跟蹤Maurizio扮邂逅，給對方聯絡號碼。內向羞澀的富3代很快成為她的裙下臣，可是到見家長的一關就露出破綻，Patrizia把Gustav Klimt的名畫誤當成畢加索作品，Maurizio父親Rodolfo（謝洛美艾朗斯飾）認定她是拜金女，只是看中兒子的家財。

想擺脫父親掣肘的Maurizio，最終跟Patrizia結婚，並在紐約生活，又與當地管理海外業務的Maurizio伯父Aldo（阿爾柏仙奴飾）見面，後者亦有不成才的兒子Paolo（謝拉力圖飾），一直活在父親的陰影下。當Patrizia誕下女兒Alessandra，加上Rodolfo病重，父子和解，當他逝世後，Maurizio繼承了對方的遺產。名正言順成為Gucci夫人的Patrizia，慫恿丈夫吞併Aldo的股份，並舉報對方瞞稅，令Aldo入獄；此時Maurizio開始後悔，跟Patrizia關係悄悄生變，警方上門調查涉嫌冒簽股票事件，Maurizio趁機逃往瑞士，重遇青梅竹馬的Paola，即使當Patrizia帶着女兒前來過聖誕，他也顯得十分冷漠，最終更送她們返回意大利。

Maurizio找到新財團支持，待Aldo出獄，使計買他餘下的股份，獨攬大權，並展開奢華生活；Maurizio提出離婚，Patrizia愛恨交纏，不甘心加上嫉妒心，透過好友Pina（莎瑪希恩飾）聘槍手殺害前夫。電影最後，她及同謀上庭受審，並由字幕交代她最後被判刑。

創業容易守業難

全片近九成在意大利取景，Lady Gaga幾乎每場戲都不一樣的名牌服裝，相信最能吸引時裝迷的目光。豪門婚姻關係倍加複雜，才是此片的重點；買兇殺夫後的Patrizia被冠以「黑寡婦」之名，但緣何走到這一步？結婚之初，Maurizio本對她言聽計從，到父親逝世，Aldo入獄後面對堂兄Paolo的質問，Maurizio開始厭惡太太的操控，尤其不喜歡對方罵他白癡；她卻介意本來在手的Gucci夫人頭銜，離婚後被褫奪，因而動殺機。所以當丈夫逝世後，她第一件事踩上他住所，趕走其女友Paola，稱那才是她的家。

此片側重描寫Patrizia由嫁入豪門到動殺機的經過，其實Gucci是百年品牌，Maurizio祖父在佛羅倫斯開皮革店起家，最初專門給騎馬的貴族提供相關用品，及後發展成商業王國；但跟很多品牌一樣，守業比創業更難，兒子不才，孫兒更不濟，揮霍過度，終於要由白武士拯救，並請到來自美國的新任設計師為品牌改頭換面，注入時尚元素。若多說這品牌的興衰遠因，或可減少此片現有的肥皂味。事實上，片中扮演Pina的莎瑪希恩，正是目前擁有Gucci的開雲集團老闆娘，不知道她對Patrizia這角色又有什麽看法？

上映日期：11月25日