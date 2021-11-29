張蘭指兒子因政見被陳建州按地暴打 大S前夫汪小菲稱母誤解兩道歉

【明報專訊】台灣女星徐熙媛（大S）與內地商人汪小菲日前宣布離婚，結束11年婚姻。今年6月，大S曾單方面宣布離婚，當時有指她不滿汪小菲在社交網評論台灣防疫措施而爭吵。昨日汪小菲媽媽張蘭突然爆料，聲稱兒子曾因政見不同，被台灣男星陳建州（黑人）按在地上掐脖子暴打。不過，汪小菲火速在微博發文澄清跟黑人沒爭執，亦沒打架，稱因信息不對導致家人誤解，鄭重向黑人道歉。張蘭隨後拍片改口「認錯人」，希望事件不要再發酵。

娛樂組

汪小菲媽媽張蘭昨日在網上直播中突然爆料，她語氣帶點激動說汪小菲曾在家裏被黑人按在地上暴打，稱因政治立場及價值觀不同。她說：「當晚凌晨2時收到阿姨（保母）的電話，對方說『不要命了，汪小菲被黑人在家裏按在地下掐脖子，要打死人了。』這就是汪小菲的委屈。」此消息一出，引起網民議論，大批網民到黑人的微博炮轟，質問他是否曾打汪小菲？不少網民表示要封殺他，黑人老婆范瑋琪亦被罵。

兩度向黑人道歉

汪小菲事後在微博發文否認，並兩度向黑人道歉。他說：「在這兒我向黑人陳建州鄭重道歉，家人的一句話給你帶來不好的困擾。我和陳建州是很好的朋友，范范（范瑋琪）也是很好的姐妹，我們並沒有因為任何價值觀和立場的問題發生過爭執，所謂的打架根本就是沒有的事。信息不對稱導致家人的誤解，實在抱歉。再次和黑人道歉。 ​​​以後任何事情不再一一回覆了，任何人的發言都不能代表我們當事人的立場。我會做好我的工作，把店開好。感謝大家的關心！ 」

兒子澄清後張蘭改口

張蘭在兒子向黑人道歉後，亦拍片改口稱阿姨「認錯人」。她說：「汪小菲是一個男人，是一個頂天立地的男人。剛才阿姨也給我來電話了，說她認錯人了。好，那我們此事呢，就此不再發聲了。蘭姐在這，如果真是認錯人，那蘭姐道歉，好，謝謝大家不要再發酵了，謝謝大家關注。」

黑人透過經理人回應：「蘭姐剛發文說認錯人，小菲也有發文道歉，謝謝大家。黑人現在一切以12/4 PLG聯（台灣職業籃球聯盟）開幕戰為主。」不過有網民對汪小菲公開向台灣藝人黑人道歉感不滿。