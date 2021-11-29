朝夕相對年半 張振朗朱敏瀚自爆過從甚密

【明報專訊】張振朗、朱敏瀚、蔡潔等昨日到赤柱宣傳新劇《拳王》，並為台慶頒獎禮提名拉票，振朗最希望《拳王》得最佳劇集，好兄弟朱敏瀚則看好他攞視帝。振朗表示不心急封視帝，「今年才入行10年，監製賜個特別角色給我，跟以前的演出好大分別，希望觀眾喜歡，攞獎是其次」。

振朗與朱敏瀚合作數部劇集，兄弟情日增，朱敏瀚笑言為此劇操練、拍攝，近一年半日對夜對，但沒有對厭，昨晚約食飯，之前又一齊滑水，所以跟他們有對手戲的蔡潔好難插入中間。振朗笑言與朱敏瀚同以全黑打扮似情侶裝，又爆兩人私下過從甚密，「我拍12場打擂台戲，當時朱仔（朱敏瀚）每日開車載我返工，現在他還搬到我樓上，做了鄰居」。他們的女友有否呷醋？振朗說不會，他們是正經男仔，玩健康活動，一齊健身、看劇本，分享不同的心理學書，但不會去對方家中留宿，跟朋友有共同興趣、為事業向前，好開心。

蔡潔盼張振朗稱帝

蔡潔劇中跟朱敏瀚和振朗有段三角關係，戲外見證他們是相親相愛的老友，亦肯跟她溝通，感情深厚。她有份角逐最佳女配角、最受歡迎電視女角色及最受歡迎電視拍檔，蔡潔稱對個人獎沒信心，有提名已開心。頒獎禮撞正她生日，會扮靚行紅地氈，跟大家切個餅已好開心，希望同劇的兄弟姊妹得獎。蔡潔看好振朗、黎耀祥和姚子羚，私心想振朗攞視帝，因他好努力，拍到半夜收工仍去健身。

記者：鍾一虹