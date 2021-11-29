如「女主人」睇足兩場騷 感激買飛捧場 胡鴻鈞攬實蔡思貝大方合照

【明報專訊】胡鴻鈞一連兩場《Hubert Wu 2021 The Day After演唱會》前晚圓滿結束，緋聞女友蔡思貝連續兩晚低調捧場，尾場被發現後，大方入後台與胡鴻鈞合照。對於蔡思貝如「女主人」般睇足兩場，胡鴻鈞強調大家是非常好的朋友，沒想到對方會買票以實際行動支持。另一對緋聞男女方力申與陳瀅被要求合照時，陳瀅轉身離開，方力申拉不住她，感到愕然，羅天宇之後主動調位坐到方力申旁，化解尷尬場面。

記者：鍾偉茵

胡鴻鈞尾場繼續騷肌，施展渾身解數演出。炎明熹（Gigi）繼續擔任嘉賓，未知是否Gigi手汗多，胡鴻鈞扶她到舞台中間時，搞笑只捉着她手上的咪高峰，並說︰「我要和你隔住一些東西，不可以觸碰你身體上任何一個地方。」Gigi笑言將兩個「第一次」給了胡鴻鈞，包括第一次與男歌手合唱及第一次當別人演唱會嘉賓。胡鴻鈞得戚笑說：「Gigi的第一次給了我。」Gigi又讚他是暖男。

蔡思貝於首場跟父母入場欣賞，前晚她再獨自於演唱會中段漆黑環境下，戴帽低調入場，看得投入不時用手機影台上的胡鴻鈞。當被傳媒發現時，她笑着反問：「咁你哋都認得？」完騷後，她跟其他藝人入後台與胡鴻鈞合照，胡鴻鈞與眾好友開心擁抱，又攬實蔡思貝膊頭大方合照。

盼蔡思貝父母喜歡

完騷後，胡鴻鈞受訪表示好享受兩場演唱會，但未夠喉，希望可開Part 2，開到10場，場地愈開愈大。他展示操肌成果，想給歌迷驚喜及新鮮感。談到蔡思貝連續兩晚捧場，尾場在他騷肌前入座，胡鴻鈞說：「只知對方看首場，事前有問蔡思貝是否要藝人票，她說要開工未知能否來，想不到會真金白銀買票支持。」蔡思貝的父母看首場，他稱知道對方父母鍾意看演唱會，希望看完都鍾意他。胡鴻鈞自爆其父母都有撐場，是否雙方家長見面？他笑言：「千里迢迢隔住幾十人，咁樣見面？」

提到蔡思貝首場見到他喊亦跟着哭，兩人似心連心，胡鴻鈞解釋：「首場情緒有點失控，好多藝人朋友都說有感動落淚，覺得好窩心和貼心。」蔡思貝被形容以「女主人」身分捧場，他強調二人關係是非常好的朋友。

陳瀅拒合照 方力申勁尷尬

前晚演唱會吸引大批圈中好友捧場，包括陳瀅、方力申、羅天宇、吳業坤、黃智雯、王君馨與陳曉華等。陳瀅從加拿大回港後首次公開露面，她讓傳媒拍照時，方力申剛巧出現，傳媒要求她與方力申合照，陳瀅即轉身離開；方力申見狀一臉愕然，伸手想拉住陳瀅卻拉不住，只好一個人拍照。

本來坐在陳曉華、吳嘉禧中間的羅天宇，識做起身讓位給陳瀅，他就走上前一行與方力申同坐，化解陳瀅與方力申一齊坐的尷尬場面。完騷後，陳瀅未有入後台影相。

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