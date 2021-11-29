BTS美國騷近20萬觀衆料吸金4億

【明報專訊】韓國7人男子組合防彈少年團（BTS）香港時間昨日在美國洛杉磯舉行演唱會《BTS Permission To Dance On Stage》，吸引近5萬觀眾捧場。這是疫情爆發以來，BTS相隔兩年的首個海外大型騷，吸引來自世界各地的粉絲專程往美國「朝聖」。BTS在洛杉磯舉行的4場演唱會，門票早已售罄，預料吸金5250萬美元（約4億港元）。

文：蘇珮欣

BTS香港時間昨日在美國洛杉磯SoFi體育館，為《BTS Permission To Dance On Stage》演唱會揭開序幕，於11月27及28日，12月1及2日，合共演出4場，每場招待4.7萬名觀眾，加上場內視野不佳位置及在場外收看大電視直播的觀眾，4場個唱總觀眾達20萬人。

根據官方網站資料，BTS演唱會門票原價由75美元（約585港元）至450美元（約3510港元）不等，4場演出預料BTS進帳至少5250萬美元（約4億港元）。據悉4場個唱爆滿，一票難求下，網上炒飛情况嚴重。以第2日個唱為例，75美元（約585港元）的門票，在網站viagogo被炒至2585港元一張，450美元（約3510港元）的門票更炒至3.7萬港元，有韓媒指門票一度高見2000萬韓圜（約13萬港元）。

變種病毒恐打亂韓流演出

據韓媒報道，BTS相隔兩年舉行現場騷，吸引世界各地粉絲觀看。有居住在西雅圖的樂迷自稱駕車兩天趕往洛杉磯睇騷，但不覺累，表示借此機會將疫情下抑壓的情緒一掃而空。另有粉絲表示為了在場館外購買偶像精品，通宵排隊，至少等候了6小時。

BTS首場個唱以歌曲《On》打頭陣，接着獻唱連串快歌，包括大熱作《Fire》、《DNA》、《Dynamite》及《Butter》等。成員在台上多次表示不敢相信有觀衆在台下，稱能親眼見到粉絲實在太好、太幸福，感覺像做夢一樣；BTS成員Suga坦言感動到想哭，RM稱這瞬間一生難忘；BTS最後唱出《Spring Day》結束首場演唱會。

自疫情爆發以來，大型演唱會紛紛取消或延期，隨着美國放寬防疫措施，不少韓團正準備前往當地開騷，Twice、NCT127、Monsta X、ATEEZ及VERIVERY等，已落實舉行美國巡迴演唱會；不過變種病毒Omicron來勢洶洶，未知會否再次打亂「韓流」搶攻美國演唱會市場的攻勢。