關禮傑父女檔炮製美食 方力申爆陳瀅避合照怕傳緋聞

【明報專訊】譚俊彥、方力申（小方）、關禮傑與女兒關楓馨昨日到荃灣錄影節目《男神廚房開業喇！》，譚俊彥表示節目中以經營一日餐廳為比賽項目，要炮製80人分量的餐膳，相當有難度，「我有開餐廳，試過煮100人到會，要讓食物保溫，煮餐前需要做點規劃」。他自認是飲食界初哥，餐廳開業半年便遇上疫情爆發，於是轉做網上批發，努力搵出路繼續經營。

小方自嘲廚藝差，但聽聞入座食客預訂爆滿，他笑說：「可能之前在煮食節目撞中大家的口味，今次再煮，我估是天意，以前取笑別人廚藝差，現在要消孽障。」他又稱被緋聞女友馮盈盈勁彈煮菜太辣：「明明我跟題目煮辣味菜式，是她不食辣。」人夫譚俊彥勸他要嘗試觸摸女人心理。問小方有否邀請另一緋聞女友陳瀅試菜？他稱：「無叫，怕害了她。」談到日前在胡鴻鈞演唱會上，陳瀅刻意避開不跟他合照？小方說：「她事後跟我說因為怕傳緋聞；我話她走開仲難觸摸、仲尷尬。其實她天不怕、地不怕，做自己。」

關楓馨：或會不自覺偏心老竇

關禮傑稱有拍檔伍允龍合作煮餐，但心情仍然緊張，要做定預備工夫，因好多舊朋友都訂座支持，他說：「我對比賽無壓力，只是想大家食得開心。」女兒關楓馨擔任各參賽者的煮食助手，笑言會保持公平：「我不在其他參賽者食物中加鹽，都不想害到食客，但可能會不自覺偏心爸爸多一點，不過我只能幫爸爸煮，無份享用。」

記者：鍾一虹

攝影：鍾偉茵

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