丁子朗瞄準男飛躍 何廣沛爭獎平常心

【明報專訊】何廣沛與丁子朗昨日到商場出席聖誕主題活動，兩人於聖誕節同樣為新劇開工；何廣沛為角色學揸電單車及跟聾啞人士學手語，會跟郭柏妍演青梅竹馬一對，之前在《雙生陌生人》合作過，大讚對方是很有潛質新人。

丁子朗一日演齊拍拖分手復合

丁子朗透露正拍攝新劇《法言人》，與何依婷演情侶，試過一日內演繹拍拖、分手及復合，幸好事前已跟對方熟絡，拍感情戲時沒那麼尷尬。他劇中飾演律師，仍拍攝中的《法證先鋒V》則演法醫，所以背對白是一大挑戰，「都有少少撈亂，但不同是《法證V》裏的對手是死屍，劇組還找來動物標本拍攝；對比下，當然想對住何依婷」。

丁子朗在無綫頒獎禮獲提名「最受歡迎電視男角色」、「最佳男配角」、「最佳男主持」、「飛躍進步男藝員」及「最受歡迎電視拍檔」，他笑稱之前提名過3次男飛躍，多得何廣沛攞完才有機會輪到他，家人也撐他攞男飛躍，「連我都未知提名名單時，他們已說投了我一票」。何廣沛獲提名「最佳男配角」、「最佳男主持」和「最受歡迎電視拍檔」，他表示《男神廚房》是其首次擔任節目主持，全因Do姐（鄭裕玲）做得好，他才獲提名，但對獎項抱平常心，希望在主持上再接再厲。

記者：陳釗