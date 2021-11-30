《造星IV》多爭議 導師許廷鏗否認造馬

許廷鏗擔任《全民造星IV》導師後，形象變得親民，多了市民找他合照。（攝影/記者：鍾一虹）

許廷鏗承認做導師有好多掙扎，有時會有點偏心，好難很公平、公正、公開。（網上圖片）

【明報專訊】許廷鏗（Alfred）昨日到尖沙嘴擔任商店一日店長，承認最近密密曝光工作不斷，進帳有增長，要儲定錢過冬。他透露最近為ViuTV節目《全民造星IV》擔任導師，感受到形象變親民，多了人找他合照。

Alfred留意到節目惹爭議，網友不滿心水參賽者被淘汰，他否認造馬，「邊有咁多造馬呀，節目精彩，但好多掙扎，實有點偏心，好難很公平、公正、公開。有些事我真的控制不來，我做觀眾都戥參賽者不值，翻睇節目都覺得當下走漏眼，我真心覺得阿妹（黃敏蕎）靚的，沒有令Yanis（吳欣諺）復活，但60強名額有限。仲有Emiko（徐嘉蔚）唱歌好好聽，身為導師見她被淘汰，好似於事無補，我都想找些方法幫她」。

無留意胡鴻鈞開騷曬肌

Alfred獲悉參賽者開始受輿論壓力，證明節目多人留意，才會出現不同聲音，勉勵參賽者以音樂和演出表現自我，他說：「錄節目試過29小時沒睡，我就運用以前讀牙科的鬥志撐住，總之不放棄。」

對於跟他曾是好兄弟的胡鴻鈞開處男個唱騷肌，Alfred說：「冇留意，最近睇女比較密，真的有騷肌？等我翻睇報道。我估我未必這樣做，若歌迷要求，我就盡力收身啦。」

記者：鍾一虹