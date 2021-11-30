呂爵安「找數」半裸曬肌 Tyson Yoshi谷胸拍廣告

呂爵安稱現在是24年來身形最弗的時候。（網上圖片）

【明報專訊】MIRROR成員呂爵安（Edan）早前跟新加坡歌手邱鋒澤合作，推出廣東歌《一表人才》與國語版《年青有為》，他們承諾若兩首歌的MV在YouTube破百萬大關便會騷肌答謝支持。兩首MV先後達標破100萬點擊，邱鋒澤先「找數」，在Instagram（Ig）曬麒麟臂「老鼠仔」。Edan亦守承諾，在Ig貼出半裸曬肌黑白照，寫道：「這絕對是我二十四年來最fit的時候，哈哈！」

Edan為拍ViuTV劇《i.SWIM》操得弗爆身形，稱今次不用P圖，趁青春留倩影，但劇集煞科應該會打回原形。張繼聰與阮小儀也留言讚好，但隊友Stanley（邱士縉）暗示Edan出古蠱惑，留言：「試下無個top light（頂光）！」

Tyson Yoshi狂做掌上壓谷胸

Edan為「找數」騷肌，同樣人氣十足的Tyson Yoshi（程浚彥）近日擔任礦物質水品牌代言人，半裸爆肌拍攝廣告硬照，大曬厚實胸肌及6嚿腹肌。

他透露為了以最佳狀態拍攝，展開兩日地獄式戒食及加操，埋位前做了100下掌上壓谷胸肌。他自認是水造的男人，並說：「我超級愛飲水，做運動關係，一日最少飲6公升水。」

娛樂組