41歲LV藝術總監Virgil Abloh癌逝 Kanye West黃偉文BTS悼念

【明報專訊】國際時尚品牌Louis Vuitton首名美籍非裔藝術總監Virgil Abloh，過去兩年一直秘密跟罕見癌症「心臟血管肉瘤」默默搏鬥，前日不敵病魔逝世，終年41歲。他的死訊震撼全球，遺屬及LV母公司LVMH集團分別發表聲明悼念，圈中好友饒舌天王Kanye West、韓國男團防彈少年團（BTS）及本地潮人黃偉文等，亦以不同方式表達哀痛心情。

遺屬透過社交媒體證實Virgil Abloh死訊：「兩年多來，Virgil勇敢地對抗罕見的侵襲性癌症，即心臟血管肉瘤。自2019年確診後，他選擇獨自承受抗癌之路，接受過無數次極具挑戰性的治療，同時執掌幾間橫跨時尚、藝術與文化的重要機構。」LVMH集團董事長阿爾諾（Bernard Arnault）亦在聲明中表示：「對於這令人錯愕的消息，我們深感震驚。Virgil不僅是有天分和遠見的設計師，更是具備高尚情操與卓越智慧的男人。」

創辦Off-White LV首名非裔藝術總監

跟Virgil關係要好的模特兒Gigi及Bella Hadid姊妹、設計師Marc Jacobs、男歌手Justin Bieber夫婦、韓國男團BTS等撰文致哀；BTS今年獲邀擔任LV全球品牌大使，便曾穿著Virgil設計的西裝行紅地氈，「很榮幸能跟你合作，你是真正的創意天才」；本地潮人黃偉文亦透過社交媒體上載他跟Virgil Abloh的合照並留言：「我會記得那些在香港的晚餐和有趣的對話，Virgil，那邊見。」

1980年生於美國伊利諾伊州的Virgil Abloh，父母是加納裔移民，自小從母親身上學習縫紉，並在伊利諾伊州理工大學完成建築碩士課程。2012年在米蘭創立服裝品牌Off-White，把街頭文化、流行音樂及時尚設計混而為一。另一方面，他的設計理念亦吸引饒舌天王Kanye West注意，邀他擔任個人品牌DONDA的創作總監。Virgil的死訊曝光後，Kanye West隨即在其周日崇拜，帶領詩歌班成員以音樂悼念故人，並透過網絡直播，讓更多人向Virgil致意。

Louis Vuitton為吸引年輕顧客，趁男裝藝術總監Kim Jones離職，2018年羅致Virgil到旗下，成為該公司史上首名非裔藝術總監。Virgil死後遺下妻子Shannon Abloh和一對子女，家中尚有父母Nee、Eunice和胞姊Edwina。