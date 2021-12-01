譚詠麟捲桃色風波當笑話 洪金寶：網上好多嘢不可信

【明報專訊】洪金寶、古天樂、任賢齊及林峯昨日於元朗出席鄭保瑞執導的新戲《九龍城寨‧圍城》開鏡，電影改編自漫畫，古天樂、任賢齊及林峯都有大量親身上陣的動作戲，洪金寶也笑言未開始拍已感到吃力。對於譚詠麟被網民指搭上年輕女粉絲一事，洪金寶稱現今網上好多消息都不可信，只會當笑話看。

記者：林祖傑

攝影：劉永銳

洪金寶繼電影《殺破狼‧貪狼》後再度與古天樂（古仔）合作，大讚古仔拍武打戲進步不少，現已變成老手，他今次也有一些打戲。問是否被導演打動接拍此片？洪金寶笑說：「畀錢我就拍！」他表示早前剛從上海回港，疫情下很少見朋友，近來也少了跟好友譚詠麟（阿倫）聯絡，但有留意對方近日捲入桃色風波。可相信傳聞？他說：「我唔知呀！但現在網上好多嘢唔信得㗎！網上好多人話我1949年出世，又攞第二個女人張相話係我前妻，咁你話信唔信吖？」是否只會當笑話看？他愈講愈勞氣：「梗係啦！又話洪金寶、成龍老，係呀！講人嗰個唔會老，因為佢好快就會『釘』！人梗係會老啦！都戇居，人老最緊要健健康康、開開心心就得啦！」

古天樂拍旋風式打戲無難度

古仔表示戲中與林峯有較多對手戲，而且打得好「甘」，電影剛陽味極重。他稱戲中演員打得好辛苦，除了十分高難度的動作或有危險動作才用替身外，大部分都是親身上陣，他說：「我在戲中的動作好似旋風咁快，都OK，因有少少武打拍攝經驗。」今次電影搭建1980年代的九龍城寨景，古仔開心說：「我每日在這個城寨景，入面啲雜誌、電視都係80代，睇番都覺得好開心。」

林峯慘被小齊古仔輪流打

林峯及任賢齊（小齊）首次合作，小齊大讚林峯為拍攝打戲很努力操練，一星期操足5日，他說：「以前覺得林峯風流倜儻好瀟灑，今次見到他鋼條身形好實淨，電影靠他了！到時大家有眼福。我戲中演叔父就打少一點。」林峯透露戲中會被小齊及古仔輪流打，除了有拳腳戲，還有撞車及跳樓戲分，稱得上飛天遁地，故拍攝前也訓練了個幾月，他說：「未試過那麼高能量訓練，第一日練了3小時已差點嘔，受傷也少不免，但都值得的。（可有買重保險？）都有買少少。」

掛念妻女 日日視像見面

兩人表示要拍到農曆新年後。對於未能在節日陪伴家人，小齊表示這就是演員的付出；林峯稱因疫情免家人來港要接受隔離，唯有每日跟家人視像見面。問他是否特別掛念女兒？林峯說：「是，又掛住老婆（張馨月）又掛住女兒。」會否擔心太耐沒見，女兒不認得爸爸？他說：「不會！女兒一見到我就即刻叫爸爸，冧到我幾辛苦都無所謂。」

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