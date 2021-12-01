陶大宇唱《倒轉地球》爆紅 近7000人加入關注組

【明報專訊】「師奶殺手」陶大宇最近因為在內地翻唱劉德華的《倒轉地球》而成為網上紅人，此曲是陶大宇在內地商演與登台的飲歌，「魔音式」唱腔還有獨特的「水撥式」台風勁洗腦。日前ERROR成員吳保錡模仿大宇唱歌好搞笑。有網民前日（29日）在facebook開設「我老婆鍾意咗陶大宇導致婚姻關係破裂關注組」，昨日有近7000人加入。又有網民為大宇改圖成「叱咤我最喜歡的男歌手」，聲稱要推他奪獎，又說樂壇欠大宇一個交代。

笑保錡一定係想死

陶大宇仍在內地工作，昨日他回覆《明報》，提到保錡扮他唱《倒轉地球》？他稱不會嬲保錡，還笑說：「最緊要開心，其實以前佢在《辣伙頭》節目扮過我，可能人哋話佢有少少似我。佢扮我除了係鍾意我之外，一定係想死！呢個《倒轉地球》，真係畀網民倒轉咗個地球。」對於網民開設關注組，大宇稱不會加入，但已派臥底潛入，留意所有動向。大宇透露《倒轉地球》外，郭富城的《唱這歌》也是他的飲歌。

網民力推奪叱咤男歌手獎

對於網民要推他奪叱咤最喜愛的男歌手？大宇笑說：「商台敢頒，我就敢攞！」他在內地演出好搶手，傳他3日演出兩場，酬金50萬人民幣。他稱承大家貴言，但現在很多工作也是早安排的，他沒加價。

娛樂組

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