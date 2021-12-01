性侵女助理判刑4年 鈕承澤微笑入獄服刑

【明報專訊】台灣導演鈕承澤於2018年11月執導電影《跑馬》期間，性侵劇組女助理被判刑4年，最高法院駁回上訴，昨早被送往花蓮監獄。鈕承澤由朋友駕車載他到花蓮地檢署，穿著白恤衫與長褲，戴著墨鏡到達，對傳媒的發問沒有回應，但臉帶微笑並雙手合十鞠躬，他說：「謝謝大家，謝謝大家的關心。」

他進入法警室報到，由執行檢察官、執行書記官帶到法庭，召開臨時偵查庭確認身分後，送往花蓮監獄服刑。跟鈕承澤同行的朋友將兩大袋行李送進法警室。

三審後維持原判

鈕承澤3年前對電影劇組女助理性侵，台北地方法院一審依強制性交罪，判處有期徒刑4年。鈕承澤曾提出200萬新台幣（約56萬港元）賠償，辯稱女方對他有好感，否認控罪。

台灣高等法院審理時，認為鈕承澤欠缺性別平權意識，沒有悔悟之心被駁回，維持一審罪刑。三審上訴後，最高法院認為二審已逐一說明證據，未有違誤，量刑上也有充分說明，9月29日駁回上訴。

以母生病為由 延後服刑

鈕承澤被判刑後將戶籍遷到花蓮，台北地檢署囑託花蓮地檢署通知他11月2日到案執行，但他以母親生病待安頓為由，申請延後獲准，改期到昨日服刑。

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