《魷魚遊戲》首奪葛咸獎 瑪姬基倫荷《失去的女兒》橫掃4獎成大贏家

【明報專訊】旨在表揚獨立製作的第31屆美國葛咸獎，昨日在紐約舉行頒獎禮，熱爆全球的影視串流平台Netflix原創韓劇《魷魚遊戲》賽前獲得兩項提名，結果捧走突破劇集獎，為韓劇帶來「零的突破」；《蝙蝠俠：黑夜之神》​女星瑪姬基倫荷（Maggie Gyllenhaal）演而優則導《失去的女兒》（The Lost Daughter），更橫掃最佳電影、劇本、突破導演及女主角4項大獎，成為今屆大贏家，為進軍奧斯卡注入一口強心針。

文：張晴

去年受疫情影響，葛咸獎只能舉行網上頒獎禮，今屆重回正軌，現場氣氛熱烈，角逐突破劇集及最佳新劇演出獎的《魷魚遊戲》導演黃東赫、主角李政宰和鄭浩妍，在紅地氈上接受外國傳媒訪問時，黃東赫坦承心情緊張，畢竟首次有韓劇入圍葛咸獎；被問到最想跟哪位藝人見面？李政宰笑說是《后翼棄兵》安雅泰萊采兒（Anya Taylor-Joy），大讚此劇內容有趣，因此很想跟女主角聊天，黃東赫亦自爆是她的粉絲。

黃東赫堅持12年的回報

雖然李政宰不敵《上帝之鳥》美國男星伊頓漢基（Ethan Hawke）和《地下鐵道》南非女星Thuso Mbedu，失落最佳新劇演出獎，《魷魚遊戲》仍以熱門姿態贏得突破劇集獎，成為此劇開播以來，首次獲得美國大型頒獎禮的肯定，黃東赫上台致謝時，頗有吐氣揚眉之感：「12年前，當我以最大努力完成《魷魚遊戲》劇本，但無人喜歡它，只說它太暴力、超現實、難以拍攝，今年卻成為全球最受歡迎的劇集，對我來說是奇蹟，謝謝大家。」

Netflix可算是今屆大贏家，除了《魷魚遊戲》外，12月31日上架的《失去的女兒》，賽前獲得5項提名，結果包辦4項大獎，遺憾的是探討種族及性別歧視的《白色通行證》同樣獲得5項提名，最後空手而回。早前憑《失》片贏得威尼斯影展最佳劇本獎的瑪姬基倫荷，這日在夫婿兼《少女失樂園》男星彼得沙士格（Peter Sarsgaard）及15歲女兒Ramona陪同出席頒獎禮，同片女星狄高達莊遜（Dakota Johnson）亦來撐場，見證此片佳績。

姬絲汀史超域獲致敬獎

《失去的女兒》故事講述金像影后奧莉菲亞高文（Olivia Colman）飾演教授到希臘度假期間，認識了帶着女兒的狄高達莊遜，勾起過往與女兒的往事。奧莉菲亞憑此片跟《The Killing of Kenneth Chamberlain》黑人男星法蘭奇輝臣（Frankie Faison）平分最佳演出獎。瑪姬基倫荷致謝時表示，拍戲需要投入大量資金，究竟拍攝一齣有關兩個女人的電影，而她們的樣子就像母親或妻女般平凡，觀眾可有興趣入場？「經過今日之後，答案相信是肯定的。」

葛咸獎今屆新增致敬獎項，得獎者包括憑《犬山記》贏得威尼斯影展最佳導演銀獅獎的珍甘比恩（Jane Campion）、《史賓沙》女星姬絲汀史超域（Kristen Stewart）及《復仇之淵》全體演員等，表揚他們對演藝界的貢獻。