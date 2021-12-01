《西城故事》首輪影評獲讚更勝原裝

【明報專訊】史匹堡（Steven Spielberg）重拍荷李活經典歌舞片《西城故事》（West Side Story），將於12月10日在美國開畫，前日率先在紐約舉行盛大首映禮，史匹堡偕男女主角麗素施嘉（Rachel Zegler）及安素艾高（Ansel Elgort）等出席。

原版女配角擔任監製

1962年憑原裝版本贏得奧斯卡最佳女配角獎的烈打莫蘭奴（Rita Moreno），在昔日拍檔羅斯譚布連（Russ Tamblyn）和畢米高斯（Bert Michaels）陪同行紅地氈，現年89歲的她表示，獲邀擔任新版監製「感到不可思議」，並感謝史匹堡聽取她的意見。

原版在1963年香港上映譯作《夢斷城西》，由羅拔懷斯（Robert Wise）執導、妮妲梨活（Natalie Wood）及李察卑馬（Richard Beymer）主演，曾經橫掃奧斯卡最佳電影、導演及男女配角等10個獎項。

電影改編自莎士比亞名作《羅密歐與朱麗葉》，講述一對分屬紐約兩大幫派的男女墮入情網，注定沒有好下場的愛情悲劇。2019年史匹堡為新版尋找女主角，結果從3萬名試鏡演員中，選出高中生麗素施加飾演Maria。

《西城故事》首映禮結束後，首輪影評隨即曝光，影評人高度讚揚，肯定史匹堡的改編能力，撕破「新不如舊」的標籤外，對於麗素施嘉的表現更是讚不絕口，稱讚她是全片的亮點，並期待她在荷李活發光發熱。《西城故事》將於明年1月6日在港上映。