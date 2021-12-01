【開箱】《New World虛擬貨幣爭霸戰》 當綜藝節目結合元宇宙

【明報專訊】影視串流平台Netflix 11月20日推出原創綜藝節目《New World虛擬貨幣爭霸戰》，由《亡途覓雪》李勝基、《九尾狐傳》趙寶兒、諧星朴娜勑、男團Super Junior（SJ）成員希澈、水晶男孩的殷志源及EXO的Kai演出。故事以世人夢想前往的新世界「烏托邦」為背景，6名參賽者透過不同任務和遊戲展開對決，從而爭奪烏托邦的虛擬貨幣。近年流行「元宇宙」概念，新節目利用深入淺出的方法，解釋如何把虛擬世界的資產帶到現實生活，名副其實活動教學。

參賽者全屬綜藝常客

新節目由《Running Man》元祖級製作人趙孝鎮及朴賢淑編劇攜手炮製，前者曾為Netflix拍攝一連3季綜藝節目《韓星齊鬥智》，獲得不俗口碑。《New World虛擬貨幣爭霸戰》6名藝人首度合作，勝在有新鮮感，更重要的是他們的綜藝演出經驗豐富，李勝基曾奪百想藝術大獎電視綜藝獎，近年主持《家師父一體》及《結伙072》亦贏盡收視與口碑；殷志源參演《新西遊記》系列，成為綜藝節目常客；希澈代表作是《認識的哥哥》及《我家的熊孩子》；朴娜勑曾獲MBC演藝大獎，目前主持《我獨自生活》和《驚人的星期六》；Kai早前亮相《認識的哥哥》，誤把「羽絨入面」解作「內褲入面」，大方拋開偶像包袱，最近演出《穿正南的惡魔》及《牛島酒館》；趙寶兒亦曾亮相《叢林的法則》及《偶然成為社長》等節目。

根據節目設定，6人前往新世界，其實是個風景宜人的小島，他們在此生活6天，每日參與不同遊戲或任務，而在比賽開始前，6人先獲分發一部手機，內有應用程式「新世界1.0」，成員可透過程式進行聊天及虛擬貨幣交易，預設存款為1億元（新世界貨幣稱為「兩」），他們利用存款支付昂貴的三餐一宿，但可透過任務賺錢，當然也有可能蝕本。6天之後，存款可兌換成韓圜當作獎金（100元等於1韓圜）。

韓國外島打造烏托邦

《New World虛擬貨幣爭霸戰》首季共分8集，上架當天先推出首兩集，其後每周公開兩集。首集任務已相當有趣，6人參加迎新派對，透過活動取得盒子，上有紅藍兩色選項，選紅色者保證獲得1000萬元，選藍色則有一半機會拿到1億。成員四出尋找盒子，李勝基找到終極「小丑盒子」，毋須二選一即可賺取1億獎金。可是任務未完，大會先要求他們投票選出1人，即時扣減2億，結果殷志源當選，幸他透過「時光倒流」道具，再玩一次遊戲，輪到希澈被減2億，存款即時歸零，慘變新世界的「乞丐」。翌日早上，眾人投票選出一人負責支付1.2億元的早餐費，李勝基因此淪為「負資產」。在第3集他們將要爭奪價值連城的隕石。

節目遊戲有趣之餘，小島風景更吸引，它位於韓國外島Botania，島主把它發展成觀光農園，種植大量山茶樹、椰子樹、仙人掌等植物，並設有歐陸式花園，近年還發現恐龍腳印化石，吸引不少遊客到訪。入場費由5000韓圜（約33港元）至11000韓圜（約73港元）不等。經典韓劇《天國的階梯》及《來自星星的你》亦曾在此取景拍攝。

花兩個月尋找新世界

節目製作人趙孝鎮透露，花了兩個月時間尋找拍攝場地，幾乎走遍整個韓國。雖然外島Botania已有基本設施，適合烏托邦條件，仍要額外裝修，尤其是6名藝人的住所，「為了滿足他們的要求，花了很大功夫」，例如希澈住所添置電競選手的裝備，以及他最喜歡的漫畫系列；殷志源居所則像《哈利波特》片場，家具設有機關能夠移動。

趙孝鎮認為線上遊戲結合元宇宙發展是大勢所趨，綜藝節目也應連接虛擬世界。他從去年開始籌拍《New World虛擬貨幣爭霸戰》，節目出現不少高科技產物如人工智能、手機應用程式、虛擬銀行等，他曾擔心特技效果若處理不當，便會變得很幼稚，又說綜藝節目製作費不及戲劇，幸從Netflix獲得更多資源，可進行更出色的後期製作。

新節目動用超過100部攝影機，為免影響觀感，單是刪除攝影機和工作人員出現的鏡頭，幕後人員已經花上一個月時間。至於會否開拍第2季，製作人表示早已埋下伏線，視乎觀衆反應而定。