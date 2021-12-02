《肥美人》29參賽者鬥多「心」爭入16強 陳映同270磅最重 邢洋陽樣甜領先

【明報專訊】ViuTV繼《口罩小姐》、《造美人》等選美真人騷後，早前宣布再舉辦另類選美節目《肥美人》，公開招募參賽者，資格要BMI（體重指標）達25以上。昨日ViuTV在社交網公布29名入圍「肥美人」，年齡由19歲至32歲，最重磅是8號陳映同，任職大碼模特兒的她，身高168厘米，體重270磅，BMI有43.3；其次是身高178厘米的1號丁珮筠，體重268磅，BMI有38.4。觀眾可以心心投選喜歡的參賽者，獲最多心心的「肥美人」可直接晉身16強。截至昨晚8時45分，12號邢洋陽（洋腸）有逾1600個心心領先。

《肥美人》10月中開始公開招募，當時ViuTV宣傳口號是：「美麗，應該要變得更有分量！我哋相信：肥都可以靚，都可以好charm好令人心跳！所以如果你BMI（體重指標）達到25以上，有自信，有才能，樣樣都咁有分量嘅話。Come on！唔好自肥呀！一定要全世界都睇到妳嘅好！」當時列出參賽資格是任何年滿18歲、持有有效香港永久居民身分證的女性，BMI（體重指標）達25以上、非香港電視娛樂有限公司之員工及家屬，以及不受任何其他合約條款限制就可參加。

網民稱部分質素勝《造星IV》

ViuTV經過選拔後，昨日公布29名「肥美人」參賽者的照片及個人資料，公開讓觀眾投票：「由即（昨）日起，至12月8日中午12時，大家可以用心心投票畀你鍾意嘅大碼女孩。最後獲得最多心心嘅肥美人就可以直入16強！最高票數一位會同大家謝票。」網民都熱烈討論，有指部分參賽者不算肥，還說有些「肥美人」質素比《全民造星IV》參賽者更高。

29名參賽者中，23歲的8號陳映同（Lezlie）最重磅，她任職大碼模特兒，身高168厘米，體重270磅，BMI達43.3。比她輕兩磅的是1號丁珮筠（丁丁），22歲，任職鋼琴老師，身高178厘米，體重268磅，BMI為38.4。參賽者中以20歲的26號陳婉儀（阿Bui）最輕，身高148厘米，體重132磅，BMI為27；另外，她的資料下列明「相片由海外參賽者提供」。12號邢洋陽（洋腸）與19號馮子恒（比比）獲網民讚樣子甜美。至昨晚8時45分，她們是獲得最多心心的頭兩位，洋腸有逾1600個，比比亦有超過1300個心心。洋腸26歲，職業是文員，身高167厘米，體重159磅，BMI有25.9。比比21歲，同是文員，身高164厘米，體重148磅，BMI剛好25。第3個獲較多心心的是11號陳曦雯（Heyman），她24歲，是駐唱歌手，身高161厘米，體重143磅，BMI是25。

大學講師入圍 幫人突破自己

32歲的17號方芷茵（Chanhnez）是大學講師，身高169厘米，體重236磅，BMI是37.4；她的社交網與Lezlie一樣，都有不少裝扮似日本女星渡邊直美的照片。她昨日在社交網發文跟大家打招呼兼拉票，希望助她直接打入16強，昨晚她有過千個心心。Chanhnez說希望藉這次機會，幫多些不同年紀、身形、外貌的女仔，去學識愛自己，以及不要被社會的框框綁死，去做自己想做及試的事，勇敢去突破自己。15號譚頌欣（師弟）29歲，是髮型屋接待員，身高158.5厘米，體重191磅，BMI是34.5，她的社交網有攬着MIRROR成員盧瀚霆的紙牌，估計是對方的粉絲。其他參賽者有學生、教師、設計師、舞蹈員、跳舞導師、護士等。

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