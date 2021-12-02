譚詠麟捲桃色風波 羅家英汪明荃不信傳聞

【明報專訊】汪明荃（阿姐）與羅家英昨日為無綫籌款騷《歡樂滿東華2021》錄影折子戲《李娃傳之刺目》，收到70萬元善款。阿姐表示每年呼籲朋友支持，相信捐款陸續有來。家英哥稱錄影這個演出有點辛苦，大家要求高，要錄音、排練再錄影，要花工夫。

鄭少秋的師父、著名粵劇表演藝術家陳笑風離世，家英哥稱很掛念他：「早前見過他，當時精神不錯，他是一代宗師，98歲高齡仍參與聚會盡力支持。」阿姐讚陳笑風為人斯文，年輕時好靚仔，「他留到很多好曲目給大家，我好懷念他」。阿姐透露八和會館會跟廣州相關人士聯絡，看有什麼可以協助。

譚詠麟被指捲入桃色風波，明星足球隊隊友家英哥表示沒有留意新聞，但有聽朋友講。阿姐亦說不清楚，對方去內地一段時間，大家好少來往，但她不相信傳聞。家英哥也不相信，「我諗冇咁嘅事，他和我都咁上下年紀咯！」

黃婧靈不介意「新咪神」封號

應屆港姐宋宛穎、梁凱晴與邵初，以及黃婧靈與游嘉欣昨日出席《歡樂滿東華2021》記者會，宋宛穎表示會跟薛家燕同台表演歌舞，相信有家燕姐招牌的十字舞步。邵初則跟同屆落選港姐陳懿德參與「卡拉之星」，她第一次公開唱歌，最近不停練歌，為養聲說話都放輕聲。

黃婧靈與游嘉欣會跟20多名女藝員表演曳步舞（Shuffle Dance），是入行以來最難表演，加緊練習希望有好表現；至於舞衣是瑜伽衫，帶出健康活力，游嘉欣說：「有沒有性感效果，要睇件衫著在誰身上，我著只有活力。」黃婧靈聞言說：「我著就更加有活力。」她早前以超性感晚裝亮相台慶騷，被網民封「新咪神」，她說是隆重場合悉心打扮，多個封號沒所謂。

記者：鍾一虹

攝影：劉永銳