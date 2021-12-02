胡曦文派30萬禮品贈基層 陳敏之身教兒子行善

【明報專訊】胡曦文與未婚夫羅御軒昨日聯同好友陳敏之、陳繹嵐 （前名陳嘉容）及陳逸璇，代表二人共同創立的慈善基金會「JC Happiness Charity Foundation」，到深水埗向基層家庭或經濟有困難的女士送贈日用品和護膚品。胡曦文透露籌集了總值30萬元物品派發，送禮給街坊扮靚過聖誕。

之前也有到過深水埗參與其他慈善活動的陳敏之，有教導今個月底便5歲的兒子雷子樂發揮助人行善精神。她說：「之前有探訪柬埔寨的貧困地區兒童，子樂捐出好多玩具送給當地小朋友。自那次他便明白施比受更開心的道理，所以平日很樂意與人分享東西，下次有機會可帶他參與其他慈善活動。」

陳敏之被封「紅衣女邪神」

謙稱不精通打麻將的陳敏之，日前參加薛家燕主持的無綫綜藝節目《麻雀鬥室三決一》，身穿紅衣參賽勁旺連食6次糊，成大贏家，被封「紅衣女邪神」。她解釋：「當日抽中坐西位，原本其他人都說不吉利，我打麻將不算叻，只懂食雞糊。怎知『盲拳打死老師傅』，當日一口氣連食6鋪糊，自己都覺得恐怖，最搞笑他們用底褲擋邪都沒有用。」陳敏之笑言大家已被她嚇倒，暫時沒有朋友再敢約她打麻將。

記者：林蘊兒