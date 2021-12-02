躋身「我最喜愛女歌手」5強 陳凱詠入圍當贏

【明報專訊】陳凱詠（Jace）和沈殷怡（Shirley）昨日到旺角出席太陽眼鏡活動。將於12月11至12日舉行兩場九展演唱會的Jace，預告精心安排了一個她從未表演過的才能，融入舞蹈元素呈現給大家看。Jace稱昨日才首次試身，之前開騷試過「蝦碌」甩裙，笑稱今次要在裙上加扣，甚至加鎖，希望做到能快速更衣又穩陣。

Jace跑贏師姐李幸倪（Gin Lee）和江海迦（AGA），首次入圍《叱咤樂壇》我最喜愛的女歌手最後5強。她以「黐線」來形容，完全無諗過，「我覺得意義很大，身為歌手會聽到很多『聲音』，有人不喜歡你也很正常，我也會時常覺得做得未夠好，這個名單是投票選出來的，故對我有如打了支強心針，原來都有那麼多人喜歡我，是很感動，能入頭5強已覺得贏了」。

Shirley背稿叻奪角色

Shirley透露有份參演葉念琛執導的新片快將上映，飾演第三者「琪琪」，不是狐狸精那麼簡單，還有很多內心戲，是一大挑戰，她說：「我問葉導演為何找我演，他說看了我去年做公司節目巡禮司儀，看中我背稿叻，因角色有兩頁紙對白，所以找我，沒想到這個都是才華。」

記者：陳釗