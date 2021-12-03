潘梓鋒打傷鄒兆霆案獲撤控 簽守行為3年 付堂費500元

鄒兆霆今年8月在吳紫韻住所跟潘梓鋒發生爭執，頭部被打傷需縫10針。（資料圖片）

【明報專訊】無綫節目《東張西望》主持潘梓鋒涉因感情糾紛，打傷同公司藝人鄒兆霆的頭部，需縫10針。潘梓鋒被控一項傷人罪，昨晨在觀塘裁判法院提堂。控方稱考慮案件性質及事主已傷癒，申請撤控。被告准以1000元自簽守行為3年，並須付堂費500元，守行為期間須保持行為良好，不得企圖作出暴力行為或威嚇別人。

記者：譚希琳、鍾一虹

被告潘梓鋒（原名潘國基）由資深大律師清洪代表，辯方沒有陳辭。被告承認案情指，他與事主鄒兆霆、控方證人吳紫韻同為藝人，是同事關係。

曾與吳紫韻拍拖 女方住所起爭執

被告與吳紫韻在2019年至2021年間曾為情侶關係，其後分手。今年8月6日凌晨2時許，被告到吳紫韻將軍澳海翩滙的住所，發現吳與事主鄒兆霆同在住所內。被告因與事主的關係起爭執，用右拳打事主的頭部左方6至7下，再以左右手拳擊他6至7下，吳曾試圖調停不果，被告再將事主推向牆邊，以右手用力扯其左耳，至吳開始哭泣，他才停止襲擊事主。

被告離開上址後，事主求醫發現左下眉及左耳有3處撕裂傷，共縫10針。他於案發翌日報警。被告潘梓鋒被捕時曾在警誡下稱「我無打人」，他其後在錄影會面中，在警誡下保持緘默。事主鄒兆霆參與演出無綫劇集《愛．回家之開心速遞》飾「賈明昇」一角；吳紫韻則為TVB娛樂新聞台的外景採訪主持。

控方考慮事主傷癒申撤控

控方稱考慮案件性質及事主已傷癒，申請撤控。被告准以1000元自簽守行為3年，並須付堂費500元，守行為期間須保持行為良好，不得企圖作出暴力行為或威嚇別人。

潘梓鋒：何時復工待公司安排

潘梓鋒離開法院時跟代表大律師清洪握手致謝，他接受訪問稱不想多談，只表示認同判決合理。至於幾時可以復工，則有待公司安排。

【案件編號：KTCC 1494/21】