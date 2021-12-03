《G風暴》1比1搭建天象廳 古天樂槍戰營救宣萱

【明報專訊】由古天樂、張智霖及宣萱主演的反貪系列電影《G風暴》將於12月31日上映。電影公司發布該片製作特輯「翻天覆地」篇，解構更多製作細節，如1比1搭建天象廳廠景、公路飛車槍戰等，導演林德祿說：「今次是系列的終極篇，要將刺激提升，武器子彈升級，比前4集加起還多！」貫穿5集、飾演廉政公署（ICAC）首席調查主任的古天樂表示：「今集案情比以往複雜，動作亦比以往多，所以場面設計更多，亦希望在最後一集呈現到一部最好看的反貪風暴！」

宣萱：身在其中刺激緊張

今次除了在文化中心、太空館實地取景，為拍攝一場太空館天象廳槍戰大爆炸場面，劇組重本搭建1比1天象廳廠景；戲中飾大法官的宣萱亦大讚像真度非常高，「感覺好像真的在天象廳發生很多事，有追逐及槍戰，我身在其中都變得很緊張、刺激」。

以張智霖為首的G4（警方保護政要組）就聯同隊員一起保護宣萱，當中一場宣萱被犯罪分子埋伏的飛車槍戰戲分，劇組成功申請封閉公路數日拍攝，更租用了30多部車，完成這幕飛車追逐鏡頭；張智霖形容這場飛車戲分非常大陣仗，「成個劇組都很認真處理，因為真的封了條公路，還有很多非一般動作場面要處理，雖然我不用揸車，但會有很多駁火戲，設計幾有趣」。

娛樂組

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