BTS三子賣股套現6600萬

【明報專訊】韓國傳媒昨日報道，人氣男團防彈少年團（BTS）3名成員Jin、RM及J-Hope在今年10月至11月期間，把所屬事務所HYBE去年上巿前送贈的部分股票放售，合共套現近100億韓圜（6600萬港元）。

據報BTS七子去年均獲贈6.83萬股HYBE股票，成員Jin以30.2萬韓圜（約2000港元）出售1.6萬股，圖利48.43億韓圜（約3200萬港元）；RM先後7次共售1.385萬股，套現32.4億韓圜（約2200萬港元）；J-Hope則以每股33.2萬韓圜（約2200港元）賣出5601股，賺得18.59億韓圜（約1200萬港元）。HYBE股票昨日收市價為33萬韓圜（約2186港元），上月一度高見42萬韓圜（約2783港元），可見三子未能抓住高位出貨。

另一方面，韓國為遏止Omicron變種病毒入侵，昨日宣布收緊防疫政策，從今（3日）起海外入境人士需隔離10天。BTS原定結束美國演唱會後，今日從美返韓，然後出席本月11日舉行MAMA頒獎禮。如今七子入境後必須接受隔離，MAMA主辦單位確認BTS缺席，仍會拍片以示支持。