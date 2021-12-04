梅啟明控《梅艷芳》片商侵商標索償 安樂：合法基礎下製作

【明報專訊】紀念已故樂壇百變天后梅艷芳（梅姐）傳奇一生的電影《梅艷芳》上月12日上映，梅艷芳胞兄梅啟明前日入稟高等法院，稱開拍電影的安樂影片有限公司侵犯商標，要求法庭禁止電影公司繼續侵犯商標，強制交出所有侵犯商標物品，申索賠償、利息等，入稟狀則未有列明索償金額。安樂影片有限公司回應表示電影由籌備至開拍到現在，一直有法律團隊跟進處理有關法律問題，在合法基礎下製作電影《梅艷芳》，目前交由法律團隊處理。

記者：鍾藹昕

原告為梅啟明，被告為安樂影片有限公司。梅啟明親自撰寫的入稟狀指稱，原告為已故知名女藝人梅艷芳的胞兄，亦持有「梅艷芳紀念有限公司」。

持有「梅艷芳」「Anita Mui」商標

原告由2004年11月24日起，持有「梅艷芳」及「Anita Mui」 的商標，類別為「貴金屬及其合金」，如珠寶、首飾、手表等。原告又稱於2018年遞交「防禦商標」申請，即將上述商標的覆蓋保障範圍具體化，此「防禦商標」任何時刻均受法律保護。

稱誤導公眾電影與原告息息相關

入稟狀續稱，被告於製片過程、製作電影的宣傳品、印刷品，未得原告同意使用上述商標。由於原告持有商標，及作為梅艶芳胞兄，令公眾被誤導而錯誤理解該片與原告息息相關，造成原告的損失，原告更認為被告會繼續相關侵犯商標行為。原告指，基於被告的錯誤行為，被告有責任向原告提供所有侵犯商標行為的活動及資料；且原告有權根據條例，向被告申索所有應付款項的利息、利率及息期，並由法庭判定。

安樂影片交法律團隊處理

安樂影片有限公司昨日回應表示：「由籌備至開拍到現在，我們一直有法律團隊跟進處理有關法律問題，並在合法的基礎下進行電影《梅艷芳》的製作。現這事件已交由我們法律團隊處理，現階段我們不作任何回應。」

《梅艷芳》票房逾4700萬

電影《梅艷芳》由王丹妮主演，上月12日上映，截至前日票房逾4700萬。梅啟明之前曾向傳媒表示已入戲院觀看，稱觀後感一般，評飾演梅艷芳的王丹妮有少少似，但始終人生經歷不夠，難演到阿梅的神髓，給予50分。他又稱電影講真實故事，但未有描繪梅艷芳的媽媽及家庭，有點可惜。

【案件編號：HCA 1811/21】