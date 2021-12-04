「度過最幸福的時光」 張敬軒功成身退 告別仙后餐廳

張敬軒（左）投資的仙后餐廳在疫市下找到新定位，生意穩步上揚，他亦宣布功成身退。（資料圖片）

【明報專訊】張敬軒（軒仔）投資的仙后餐廳於2018年開業，他事前籌備一年，由主題、裝修設計、佈置也有參與，開業後更不時現身做生招牌。時隔4年，軒仔宣布功成身退。他在社交網上載當日由裝修到完成的照片，說一眨眼4年過去：「當日第一次走進這個地方的那種感覺、腦海中預演在華麗裝潢後的醉人環境、一首又一首懷舊金曲在耳邊飄揚，這一切之後逐一成真，過程夢幻而充實。」他記得當時在各項裝潢細節上的每個堅持，修整每個細節的那種享受，放下平日流行歌手身分，走進客人中，跟仙后各歌手一起為客人們慶生、歌唱；見證求婚、慶祝周年紀念等畫面，是他一生人其中最幸福的時光。

餐廳疫市中找到新定位

軒仔提到餐廳上下一心，走過最艱難時刻，業務漸趨穩定。不過他因工作重心轉移，去年初重新專注幕前工作，同時減少參與餐廳行政運作，主要負責餐廳的市場顧問和宣傳方面。今年在集團團隊帶領下，餐廳生意繼續穩步上揚，並在疫市中找到新的定位和經營模式，他想既已功成，可以身退了，感謝每名曾經來臨餐廳支持的貴賓，以及榮幸與出色團隊合作。

容祖兒成最高串流量女歌手

另一方面，音樂串流平台Spotify日前公布2021年度回顧排名，軒仔在「最高串流量歌手」排名第5、「香港最高串流量本地男歌手」佔據第3位；軒仔的《俏郎君》奪得「最高串流歌曲」第10位；「本地熱播重溫」排行榜中，軒仔的《春秋》及《櫻花樹下》都打入10大，分別位列第2及第6位。容祖兒於「最高串流量歌手」排名中，成為本地唯一女歌手打入10大，排名第10位；容祖兒同時膺「香港最高串流量本地女歌手」榜首。

娛樂組