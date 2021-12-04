擺脫柔弱形象衝視后 姚子羚無悔獻出黃金20年

【明報專訊】姚子羚明年將迎來入行第2個10年，昔日一臉稚氣的「四葉女」，如今已登上「女一」之列，縱使一路上喊過、辛酸過，她反而覺得這樣走來很實在，亦從沒後悔過，為喜歡的演藝事業獻上20年的黃金時間，她感觸說：「要放棄很容易，但要堅持其實很難！」最近姚子羚首次擔正台慶劇，衝擊視后寶座；至於感情上，她仍靜心等待其人生中的「最佳男主角」出現。

享受戲鬥黎耀祥

姚子羚近年擺脫柔弱形象，為演出台慶劇《拳王》更剪去留了6年的長髮，飾演性格硬朗的「雷堅」，感覺讓人耳目一新。但對比角色的演繹，她坦言難得跟黎耀祥（祥哥）對戲；今次是兩人繼《造王者》後，相隔9年再合作，劇中演繹一段由看對方不順眼到互相欣賞的微妙關係，「祥哥平時說話不多，但他很友善的，有時拍完一個場口問他意見，他會樂意分享，而且他是連一些細節位都會注意到，所以每次同祥哥合作都很享受，很想從他身上偷師」。

睇好張振朗奪視帝

首次擔正台慶劇女一，姚子羚表示沒想太多，開心《拳王》被選中成為台慶劇，希望大家喜歡。有3屆視帝黎耀祥「加持」下，可有信心衝擊視后寶座？她稱要對自己有信心，亦會朝着這個目標進發，有獎當然好，但始終要看天時、地利、人和，反而希望劇集有好收視。今次爭奪視后的勁敵鍾嘉欣、李佳芯、黃智雯及林夏薇，她都喜歡和欣賞。視帝方面，她看好同劇拍檔黎耀祥和張振朗，「如只能揀一個，我會揀張振朗，因祥哥已是神級，振朗今次角色很有發揮，而且他由一個肥仔操到變筋肉型男，見住他每日飲雞肉打成的汁，付出很多」。

感恩付出有回報

姚子羚明年便迎來入行第20個年頭，她不禁慨嘆時間過得很快，但不後悔將人生的黃金20年獻給演藝事業，因這是她喜歡的職業，雖然其間有不少辛酸，但一路走來很實在，「這些年得到的是滿足感，當聽到有人講很喜歡我演的角色或稱讚演得好時，會好開心，證明付出有回報。有時在街上見到市民向我揮手，又會有種奇妙感覺。我亦慶幸遇到很多好戰友，例如胡定欣、李施嬅及黃智雯，大家一起成長；還有我一些人生伯樂，包括錢國偉與文偉鴻，前者帶我進入演戲世界，後者給大家看到姚子羚原來都可拍打戲。至於失去的會是一些自由度和私隱度，不能隨心所欲做自己喜歡的事，其實我私下都有『麻甩』的一面，會戙起腳和擘開髀坐；仲有犧牲了休息時間，以及跟家人、朋友及另一半的相處時間。」

難忘被嘲「食帶獸」

談到辛酸史，姚子羚回想初入行擔任TVB8主持，出外景時經常被人鬧，又嘲笑她是「食帶獸」，令她很驚，但愈驚就愈NG，後期她跟自己打氣不能再這樣；到入劇組拍《棟篤神探》時也曾遇到挫折，「有場戲說我在天台被郭峰灌食白粉又灌水，當刻我真的嗆到；之後拉拉撞撞又跌在地上，因我當時還是一張白紙，什麼都不懂，拍完後我滿頭白粉，像被蹂躪，回到家還跟媽咪說沒事，不過入廁所開花灑已忍不住爆喊」。

放棄容易堅持難

除了挫折，姚子羚也曾陷入樽頸位，有段時間自覺來來去去都演一些細妹角色，好像停滯不前，直至奪得「最佳女配角」及經歷受傷，令她有不同想法，「以前會想為何別人不用我，但我現在會先問自己有否做好先。心境不同了，條路會舒服些」。問到什麼驅使堅持下去？姚子羚說：「是喜歡！我都沒想過做一份工可以做足20年。放棄很容易，但要堅持其實很難！」

化妝：Henry Li

髮型：Taylor Wan @ Hair Corner K-11

配飾：Dearbell2Ling

服裝：Whistles

場地：金色不如帰

記者：陳釗

攝影：劉永銳

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