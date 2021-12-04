菲臘西摩荷夫曼兒子新片奪NBR最佳電影 《王者世家》韋史密夫稱帝

菲臘西摩荷夫曼7年前猝逝，現已18歲的長子谷巴（左）繼承父業，參演跟菲臘合作無間的導演保羅安德遜新片《Licorice Pizza》，伙拍女歌手艾蘭娜希姆（右）演出，奪得NBR最佳電影、導演及突破演出獎。

韋史密夫在《王者世家》扮演網球名將維納絲及莎蓮娜威廉絲姊妹的父親，在美國國家影評學會先拔頭籌，獲頒最佳男主角，很大機會角逐金球獎及奧斯卡。

【明報專訊】繼第31屆葛咸獎舉行頒獎禮後，前日輪到美國國家影評學會（NBR）公布得獎名單，為荷李活的頒獎禮季節正式揭開序幕。《黑金風雲》導演保羅安德遜（Paul Thomas Anderson）新片《Licorice Pizza》奪得最佳電影；韋史密夫（Will Smith）憑《王者世家》稱帝，麗素施嘉（Rachel Zegler）首次演出電影，即以歌舞片《西城故事》爆冷封后。

《Licorice Pizza》除得NBR最佳電影外，保羅安德遜亦奪得最佳導演殊榮；片中金像影帝辛潘（Sean Penn）和《星夢情深》等有分量的演員客串，首次演戲的男女主角谷巴荷夫曼（Cooper Hoffman）和艾蘭娜希姆（Alana Haim）亦雙雙贏得突破演出獎。谷巴荷夫曼是《冷血字傳》金像影帝菲臘西摩荷夫曼（Philip Seymour Hoffman）的長子，後者2014年猝逝時，谷巴只有11歲；艾蘭娜則是女子樂隊Haim的主音，在樂壇早有名氣。《Licorice Pizza》講述1970年代，童星出身的15歲少年戀上攝影女助理的故事；該片上月26日在美國限量戲院上映，票房取得佳績，被指是疫後平均每院最高收的獨立電影。NBR主席安妮舒洛夫（Annie Schulhof）表示，在當前的不確定時刻，《Licorice Pizza》提醒了觀衆，偉大的電影能啓發歡欣、希望及振奮人心。

《西城故事》麗素施嘉爆冷封后

現年53歲的韋史密夫，曾經憑《拳王阿里》和《尋找快樂的故事》獲奧斯卡最佳男主角提名，今次在《王者世家》扮演網球名將「大細威」維納絲（Venus Williams）及莎蓮娜威廉絲（Serena Williams）姊妹的父親理察，悉心栽培女兒成為傑出網球員，贏得NBR影評人青睞，榮膺影帝；片中扮演他太太的安祖露艾里斯（Aunjanue Ellis）則贏得最佳女配角獎。

《舒特拉的名單》金像導演史匹堡（Steven Spielberg）挑戰歌舞片，經典重拍《西城故事》（West Side Story），公開招募女主角；沒有電影演出經驗的麗素施嘉，從3萬名參與試鏡的女孩中脫穎而出，並且首次拍電影即成為NBR影后。《西》片講述1957年的紐約街頭，分屬不同幫派的男女一見鍾情，卻不容於現實環境，本打算私奔，但兩個幫派早已訂下決鬥，引發連串悲劇。

《伊朗式分居》法哈迪（Asghar Farhadi）新作《A Hero》，繼今年7月在康城影展贏得僅次於金棕櫚獎的「大獎」後，再奪NBR最佳外語片及原創劇本兩獎。獲頒最佳動畫的《奇幻魔法屋》，將於本月24日在Disney+上架。至於3屆金像影后法蘭西絲麥杜文（Frances McDormand）主演的新片《馬克白的悲劇》（暫譯，The Tragedy of Macbeth），則贏得最佳改編劇本及最佳攝影。今年在多倫多影展贏得觀衆選擇大獎的黑白片《Belfast》，片中扮演爺爺的基倫軒斯（Ciaran Hinds），則贏得最佳男配角獎。

另一方面，NBR亦選出優秀電影片單，分別是《Belfast》、《千萬別抬頭》（Don't Look Up）、《沙丘瀚戰》、《王者世家》、《最後絕鬥》、《Nightmare Alley》《Red Rocket》、《馬克白的悲劇》及《西城故事》。

NMR頒獎禮將於明年1月11日舉行。