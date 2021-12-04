【開箱】雷神變身水行俠 鯊魚奇遇宣揚海洋保育

基斯漢斯禾夫在海底欣賞鯊魚的情景，絕非電腦合成畫面，而是人魚和平共存的見證。

瓦萊莉泰勒（左）是海洋保育界的傳奇人物，基斯漢斯禾夫（右）跟他一起潛水，與有榮焉。

【明報專訊】影視串流平台Disney+上月登陸本港，成為城中熱話，用家討論焦點主要集中在Marvel、彼思動畫及星球大戰等幾條主要頻道，卻忽略了國家地理的存在。早在今年7月上架的《基斯咸士禾夫的鯊魚奇遇》（Shark Beach with Chris Hemsworth），請來Marvel超級英雄片《雷神奇俠》男主角基斯漢斯禾夫演出的海洋保育紀錄片，令兩條原本風格懸殊的頻道，產生協同效應，彼此互惠互利，受益的當然是觀眾。

國家地理收歸Disney+旗下

2019年，迪士尼透過收購21世紀霍士大部分資產，重奪《神奇4俠》、《變種特攻》及《死侍》等Marvel超級英雄片版權，順道把國家地理頻道收歸旗下，成為同年上架Disney+的6條主要頻道之一。相隔兩年，雖然賴恩雷諾士（Ryan Reynolds）扮演「死侍」尚未回歸MCU（Marvel電影宇宙），「雷神」基斯漢斯禾夫（Chris Hemsworth）卻率先投入國家地理的懷抱，而且感覺如魚得水。

過去8年，國家地理每年都會製作《鯊魚嘉年華》系列節目，今年推出《基斯咸士禾夫的鯊魚奇遇》可謂最具瞄頭，當然跟雷神擔綱主演有關。全片在基斯老家澳洲實地拍攝，透過他跟滑浪選手、保育人士，以及海洋生物學家對談，研究鯊魚的行為模式，期望找出人魚和平共處的方案，避免鯊魚襲擊的慘劇重演。

與海為伍 最愛滑浪

正如英國《衛報》記者所言，如果閣下對《基斯咸士禾夫的鯊魚奇遇》感興趣，原因只有3個：你喜歡海洋、鯊魚，和基斯。生於墨爾本的後者，自小與海為伍，最大興趣是滑浪，彷彿就是現實版的「水行俠」。然而節目提及今年澳洲至少發生8宗鯊魚咬死泳客事故，令基斯感到擔憂又傷痛。他跟好友兼3屆滑浪冠軍米克芬寧（Mick Fanning）聊到此話題，基斯笑言「從未遇見大白鯊」，米克卻憶述某次比賽期間，鯊魚從後偷襲，雖然輸掉比賽，幸好撿回一命的往事。

另一方面，基斯又跟現年85歲的澳洲保育人士瓦萊莉泰勒（Valerie Taylor）一起潛入海底，跟性情溫馴的鯊魚一起暢泳，二人談到人魚共存是否可行，似乎令基斯重拾希望。值得一提的是，本片導演莎莉艾堅（Sally Aitken）早前亦為瓦萊莉泰勒拍攝一齣個人紀錄片《與鯊共舞》（Playing with Sharks: The Valerie Taylor Story），透過成長片段，回顧一生為保育鯊魚而付出的努力及貢獻。觀眾亦可透過國家地理頻道收看。

基斯與國家地理頻道合作愉快，早前宣布添食《基斯咸士禾夫的極限挑戰》（Limitless with Chris Hemsworth），將於2022年在Disney+上架，預告片上月曝光，若嫌《基斯咸士禾夫的鯊魚奇遇》題材單調，獨沽一味講保育不是你那杯茶，新作由《黑天鵝》導演戴倫阿羅諾夫斯基（Darren Aronofsky）擔任監製，講述在新時代下，人類能否逆天而行，透過增強復元力、抵抗衰老，把體能推至登峰造極？片中基斯將會接受一系列特訓，其間上山下海，甚至向原住民請教不為人知的絕密秘技，令人大開眼界。