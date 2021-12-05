發聲明與子劃清界線 梅媽鬧爆梅啟明「乜都講錢唔係人」

【明報專訊】電影《梅艷芳》上月中上映，票房累積逾4700萬，因為這部電影，令梅艷芳生前一直記掛但失聯的姨甥潘文皓現身，圓阿梅遺願；梅艷芳兄長梅啟明日前入稟高等法院，告製作《梅艷芳》的安樂影片侵犯商標並索償。昨日98歲的梅艷芳母親覃美金（梅媽）向傳媒發公開聲明，跟兒子梅啟明劃清界線，表示沒有參與侵權索賠。昨日梅媽接受《明報》電話訪問，她正在醫院休養，稱被兒子激到病入院，對梅啟明的索償行動，她很激心，說：「唔知點解佢會變到咁樣，乜都講錢，唔係人嚟㗎！」

梅啟明於12月2日親撰入稟狀，稱持有「梅艷芳紀念有限公司」，2004年11月24日起持有「梅艷芳」、「Anita Mui」的商標，類別為「貴金屬及其合金」，如珠寶、首飾、手表等；2018年遞交「防禦商標」申請，即將上述商標的覆蓋保障範圍具體化，此「防禦商標」任何時刻均受法律保護。他向拍電影《梅艷芳》的安樂影片申索賠償並由法庭判定。

梅媽：被兒子激到入院

昨日梅媽就事件發聲明：「本人梅覃美金就兒子梅啟明最近入稟法院向安樂影片有限公司索賠侵權一事，查本人從未參與此事件，亦不會參與此後相關事宜及評論，特此發出聲明。」《明報》獲悉梅媽入了醫院，跟她電話聯絡，梅媽承認被兒子（梅啟明）激到入院，表示已交帶醫院不准他探望，不想見到他時又激氣。問梅媽發聲明原因？她稱不清楚梅啟明在外邊做什麼，她說：「佢做乜都唔會講我知，我都唔想知，總之佢做的事我沒參與，跟我無關係。我唔想外界誤會我跟他在索償什麼。（可有勸他收手？）我勸佢會聽咩？」梅媽稱不知為何兒子會變成這樣，什麼也講錢，斥他不是人！

梅艷芳失聯姨甥被電影感動

梅艷芳胞姊梅愛芳於2000年病逝，遺下兩名兒子，當時7歲潘文皓與5歲潘進皓，其丈夫潘立德因喪妻之痛帶同兩子離港。阿梅曾答應胞姊照顧兩名姨甥，但跟他們失聯，她離世前最遺憾未能跟姨甥見面。因為電影《梅艷芳》，身在溫哥華的潘文皓到戲院看該片，並在社交網撰文悼念母親及姨姨梅艷芳。港台《舊日的足跡》主持車淑梅聯絡到潘文皓做訪問，他說先後看了《梅艷芳》三次，每次都流淚。他會睇第四次，再隔幾日再看，直至電影落畫。他覺得廖子妤演媽咪梅愛芳好似，他也曾跟飾演梅艷芳的王丹妮視像通話，傾了幾句，覺得她眼神好似姨姨梅艷芳；他稱知道現在仍有很多人繼續愛姨姨及掛念她，他也多謝電影團隊帶出正能量。

計劃半年內返港探婆婆

潘文皓於6年級便跟家人到溫哥華生活，他知道姨姨是大明星，小時候有點怕她，因她說話有力量與威嚴，他說：「電影中佢話『只要有信心、世上無難事！』呢一句正正喺佢生前話畀我哋聽。」潘文皓稱當年離開香港，不知道姨姨在找他們，是這兩三年跟她的粉絲聯繫，才知有《梅艷芳》這部電影與失聯這件事。潘文皓現年28歲，有女友但未結婚，他做IT工作，弟弟則做IT電影後期，父親身體好好。他於2017年曾返港，並計劃這半年內再返港探婆婆（梅媽），說婆婆98歲了，好想見她。

他向媽咪與姨姨承諾會好好成長，憶述童年時姨姨跟他說的話：「希望有一晚，大家食完飯出去望住星星嘅時候，會記得佢，一個曾經為我哋帶來小小歡樂嘅朋友，會記住佢個名叫做梅艷芳。」他特別多謝姨姨給他跟弟弟的教學基金，讓他們順利完成大學，現在又有一份不俗的工作。

導演梁樂民為電影情節解畫

車淑梅也訪問了《梅艷芳》導演梁樂民，她代梅艷芳歌迷對電影情節的處理提疑問，包括為何幫日本歌手「洗白」？梅艷芳不是小氣的人，怎會因家姐結婚而吵架？為何描述阿梅為「最受歡迎女歌手」獎項不安？

梁樂民逐一解說，稱戲中日本歌手被視為初戀情人，故不會是壞的；姊妹吵架是表達不捨的心情；至於為獎項忐忑只是劇情設計，講述她並非為後浪趕上而轉向公益事務，她的出發點對得起天地良心。

娛樂組