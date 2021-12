姚焯菲拍劇分心被導演鬧 炎明熹自嘲中間分界得魔氣

【明報專訊】《聲夢傳奇》學員炎明熹(Gigi)、姚焯菲(Chantel)、冼靖峰(Archie)、何晉樂(Rock)、張馳豪及詹天文等主演無綫劇集《青春本我》今晚首播,前晚他們聯同其他演員到商場宣傳造勢,吸引數百粉絲圍觀,場面熱鬧。除首播劇集歌曲《快啲快啲》MV,學員們分享首次拍劇感受,跟現場粉絲玩遊戲及進行啟動儀式。

新劇開播 興奮多過緊張

Gigi與Chantel對於劇集開播興奮多過緊張,Chantel最想看自己喊的那場戲,她沒想到可以流出真眼淚。Gigi大讚Chantel叻女:「我們同一日拍喊戲,她先拍,我走進班房已見她喊,真係好叻。我第一次喊不出,之後才捉到感覺,自然流露。」對於「阿媽」李敏(總導演兼編審)稱他們這班「仔女」在拍攝現場十分頑皮,Chantel未有否認,坦言曾被導演鬧:「我們掛着傾偈和唱歌,難免分心,導演就大嗌『靜靜』,不過導演對我們很有耐性。」Gigi則沒有被導演鬧過。她稱導演要求非常嚴格,但聽得出是愛惜的語氣。

近日網上流傳Gigi以前的中間分界髮型,獲網民讚有仙氣?Gigi驚訝說:「那麼突然,我不覺得有仙氣,只得魔氣,這個髮型是我參加《聲夢》前的,當時為歌唱學校表演,學結他才兩三個月。」

Archie在劇中很貪靚,他說貪靚是他在劇中其中一部分,還有很多元素。他透露與Rock有場親密戲,他們加入私下玩的元素,導演收貨,還說好正,有化學作用。

Archie難忘與Rock合唱主題曲

Archie表示最難忘不是拍攝過程,而是他與Rock合唱主題曲,「Johnny Yim表示歌詞『We have it all』本來是『We had it all』,歌曲是說我們現在擁有很多,包括青春,但20年後就變成我們的回憶,我聽到衝擊好大。我們唱的時候不知道有此信息,錄音時沒太大感覺,但可能5年、10年、20年後會喊住唱這首歌,當中的意義好大。」

記者:柯美

攝影:鍾偉茵

■更多娛樂猛料 ﹕ol.mingpao.com