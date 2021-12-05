演活少年版蘇樺偉 馮皓揚休學向演藝夢進發

【明報專訊】17歲馮皓揚（羊羊）在電影《媽媽的神奇小子》飾演殘奧金牌得主蘇樺偉少年版獲好評，最近他決定休學，全力向幕前發展。羊羊借韓劇《魷魚遊戲》飾001號玩家吳永壽的金句「對想做的事傾盡全力，就是勝者」，表達休學的決心，會視影帝張家輝為學習榜樣，他說：「好欣賞對方演任何角色都能駕馭到，我都希望闖出演藝成就。」

羊羊不諱言兒時因患亞氏保加症，在讀書方面感到迷失，初中時期更開始胡思亂想，為前途感沮喪：「我經常思考人生，是否一定要循規蹈矩，讀書考大學、工作、結婚生仔、退休，經歷生老病死就完？」他慶幸家人悉心照顧，讀小五時獲安排學演戲，升高中開始拍兒童節目、劇集及電影，慢慢啟發他定下人生目標。

電影取佳績增自信

羊羊今年暑假前完成中五課程，因《媽媽的神奇小子》成績理想增強自信，便決定休學，積極進修演藝，向夢想進發。羊羊說：「14歲拍此片，今年8月才上映，除了票房成績理想，又獲提名代表香港角逐奧斯卡最佳國際影片、在『中美電影節』連奪兩獎，並於串流平台Netflix上架3日成為全港點擊排行榜的第一位。我戲中角色好難演，自己經驗又淺，好幸運觀眾都好喜歡我的演出，沒有劣評。」

每日排滿訓練課程

羊羊放棄升學，事前有跟父母商議，現時並非游手好閒，相反每日排滿訓練課程，他說：「現在半工讀，擔任興趣班助教及接待員，吸收工作經驗；上堂學普通話、英文及韓文，又學習溜冰、騎馬及功夫，遲些想報讀歌舞課程，始終演藝圈競爭大，要學習多啲提升自己的技能。」他自爆未拍過拖，沒有情感煩惱，希望打穩根基，再考慮報讀演藝學院：「拍電影時跟張繼聰合作，知道他畢業於香港演藝學院，他好好人，不時跟我分享演戲技巧和心得。」

場地提供：小童星訓練學院

記者：鍾一虹