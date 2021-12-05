融入蔡思貝朋友圈 胡鴻鈞：我都係好「姊妹」

【明報專訊】胡鴻鈞、陳展鵬、谷婭溦前晚出席《AEG音樂排行榜頒獎典禮》，胡鴻鈞獲4獎成為大贏家，希望是好開始。其他音樂頒獎禮仍未舉行，他自覺已經贏了，因今年有主演劇集推出、做到好多好滿意的歌曲及完成演唱會，加上年底出新碟，已經是大豐收，每年頒獎禮抱着去派對心態，有獎當然開心，獲認同及賞識才是最大獎項。

胡鴻鈞完成演唱會後，休息一天便投入工作，又相約演唱會台前幕後食飯慰勞。問到會否請緋聞女友蔡思貝食飯或一起歡度聖誕佳節？胡鴻鈞說：「蔡思貝在聖誕節應該要開工，不過她的好姊妹會就期相約食飯。（搵姊妹做掩護？）我都係當中的『姊妹』。」

陳展鵬想學讀心術

陳展鵬重返樂壇獲得3獎，成績不錯，他說：「其實唱歌比拍劇容易，因只要用心唱就可以；拍劇就牽涉很多人。不過我不心急出碟，想儲多啲歌先。」他稱與老婆單文柔參加無綫節目《讀心專家》後，有興趣跟讀心師松明學讀心術：「不是讀老婆的心，是想學習一些方法，知道小朋友性格思維，做家長就開心好多。」他讚松明犀利，「真的心寒，全部被他估中。所以我要好好學習，將來傾合約可能好好多，要幾多有幾多」。

谷婭溦獲父贈百萬名車

谷婭溦獲兩獎感開心，入行近7年終於有收穫，父親見她有成績，送逾百萬元的名車獎勵她，谷婭溦說：「爸爸身在北京，新車第一個乘客會是媽咪。」

谷婭溦透露完成無綫音樂比賽《聲生不息》香港站，稍後再到湖南逗留4個月。雖然她祖籍湖南，但已習慣香港生活，擔心天氣和飲食不習慣。她今次可探望近5年無見的嫲嫲，會買靈芝和冬蟲夏草給嫲嫲補身。她自言多年來無掙過錢，今年終於有少少收入，要孝順家人，一毫子都不會留給自己。

記者：林祖傑