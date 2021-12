任per se演唱會嘉賓 許廷鏗為港鐵甩門事件棄唱《無門》

next

【明報專訊】二人組合per se的《KINGDOM FAR AWAY unwritten characters演唱會2021》前晚於麥花臣場館舉行尾場,許廷鏗與Serrini擔任嘉賓。per se以主題曲《Kingdom Far Away》為演唱會揭開序幕,並示意全場觀眾起身,再連唱多首歌曲。當演繹《粉碎糖果屋》時,Serrini穿著金光閃閃的窄身魚尾裙出場,歌迷尖叫歡呼,她自嘲打扮像「後母」,但她是好人。

許廷鏗繼今年6月與per se組成「Negative Ends」演出後,前晚再度合體唱《孤獨之塔》及《無力感×天空塌下前》,觀眾站立亮起手機燈製造一片燈海,全場氣氛高漲。演唱會尾聲,成員Sandy提到合作5年的同事快要離職,她和拍檔Stephen忍不住落淚感不捨。會場亮燈後很多觀眾仍不肯離場大叫「安歌」,per se再出場唱了3首歌,歌迷終於收貨。

per se望明年九展開騷

完騷後接受訪問,許廷鏗表示收到per se邀請即推其他工作來支持,開心再重聚。per se在台上透露下次想轉另一場地開騷,許廷鏗提議他們進軍紅館或戶外場地,成員Stephen希望明年在九展Star Hall開騷。許廷鏗爆料稱「Negative Ends」原定唱《無門》,但港鐵近日發生甩車門事件,日前他在麵包店聽到播《孤獨之塔》覺得好聽,最後決定改唱這首歌。

最近陶大宇在內地商演唱《倒轉地球》的片段成網民熱話,per se透露稍後跟一名藝人有合作,對方提議唱此歌,他們不熟悉,便上網睇片參考。許廷鏗期待看他們演繹文藝版《倒轉地球》。

記者:林蘊兒