《Drive My Car》膺NYFCC最佳電影 《犬山記》奪3獎大捷 《GUCCI名門望族》Lady Gaga封后

【明報專訊】踏入12月，荷李活頒獎禮季節正式展開，繼葛咸獎及美國國家影評學會（NBR）後，前日輪到紐約影評人協會（NYFCC）派發「成績表」；日本片《Drive My Car》奪最佳電影，百變天后Lady Gaga繼兩年前憑《星夢情深》挑戰演技獎項後，今年以《GUCCI名門望族》捲土重來，並榮膺NYFCC影后。NYFCC大贏家則落在本月1日於影視串流平台Netflix上架的《犬山記》身上，奪得最佳導演、男主角及男配角合共3獎。

《Drive My Car》改編自村上春樹同名短篇小說，由《偶然與想像》濱口龍介執導，西島秀俊、三浦透子及岡田將生等主演；講述無法走出喪妻之痛的舞台劇演員兼導演家福，前往廣島路上與女司機交談起來，逐漸演變為坦率的懺悔，並發現妻子生前的秘密。此片今年7月在康城影展奪得最佳劇本獎，並代表日本報名角逐來年奧斯卡最佳國際電影（前稱外語片），將於本月9日在港公映。

《犬山記》班尼狄甘柏貝治稱帝

新西蘭女導演珍甘比恩（Jane Campion）今年9月憑《犬山記》（The Power of the Dog）在威尼斯影展奪最佳導演銀獅獎，前日在NYFCC再添一個導演獎項，班尼狄甘柏貝治（Benedict Cumberbatch）及高迪施米麥菲（Kodi Smit-McPhee）則分別奪得最佳男主角和男配角殊榮，合共3獎，成為今年NYFCC的大贏家。《犬山記》講述Phil與George兄弟擁有牧場，而且相依為命；後者迎娶寡婦Rose及住在一起後，Phil認定Rose是覬覦弟弟的家財才會跟他結婚，經常出言嘲諷侮辱，及後Rose的兒子Peter來牧場度暑假，關係更添緊張。香港觀衆可透過Netflix收看。值得一提的是，高迪施米麥菲片中扮演Peter，表面是柔弱少年，但為了保護媽媽，費盡心思。現年25歲的高迪是澳洲演員，童星出身，曾在《吸血兒凶》扮演受欺凌的男生，給觀衆留下深刻印象。

3年前百變天后Lady Gaga在《星夢情真》扮演歌唱新星，首次在電影擔正即獲奧斯卡及金球獎等提名，而且奪得多個影評人組織影后殊榮。今次在《GUCCI名門望族》Gaga扮演有「黑寡婦」之稱的Patrizia Reggiani，買兇殺害前夫、Gucci第3代傳人Maurizio，除了不停轉換髮型和打扮外，演野心勃勃的心機女，也是跟《星》片截然不同的角色。

古天樂監製奪最佳動畫

日前在NBR贏得最佳改編劇本及最佳攝影的《麥克白》（The Tragedy of Macbeth），片中扮演女巫的嘉芙蓮亨達（Kathryn Hunter）捧走最佳女配角獎，該片預計明年1月14日在AppleTV+上架。至於在NBR捧走3獎的《Licorice Pizza》，在NYFCC奪最佳劇本。最佳動畫是《一家人大戰機械人》（The Mitchells vs. the Machines），由奧斯卡最佳動畫得主《蜘蛛俠：跳入蜘蛛宇宙》幕後班底製作，古天樂有份投資兼任監製，講述美國騎呢家庭、米契一家4口如何搗破機械人叛變，拯救地球的科幻故事，香港觀衆可透過Netflix收看。

奪得最佳紀錄片的《逃不出的記憶》（Flee）曾在香港國際電影節放映，由丹麥導演約納斯波赫拉斯穆森（Jonas Poher Rasmussen）執導，以動畫形式紀錄真人真事，講述來自阿富汗的阿密，回憶顛沛流離的日子，如何隨家人逃到莫斯科，再偷渡到哥本哈根的故事。《蝙蝠俠：黑夜之神》​女星瑪姬基倫荷（Maggie Gyllenhaal）演而優則導的《失去的女兒》（The Lost Daughter），繼橫掃葛咸獎最佳電影、劇本、突破導演及女主角4獎後，在NYFCC則奪得最佳首部電影殊榮。