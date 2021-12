《Drive My Car》膺NYFCC最佳電影 《犬山記》奪3獎大捷 《GUCCI名門望族》Lady Gaga封后

《Drive My Car》奪NYFCC最佳電影。

【明報專訊】踏入12月,荷李活頒獎禮季節正式展開,繼葛咸獎及美國國家影評學會(NBR)後,前日輪到紐約影評人協會(NYFCC)派發「成績表」;日本片《Drive My Car》奪最佳電影,百變天后Lady Gaga繼兩年前憑《星夢情深》挑戰演技獎項後,今年以《GUCCI名門望族》捲土重來,並榮膺NYFCC影后。NYFCC大贏家則落在本月1日於影視串流平台Netflix上架的《犬山記》身上,奪得最佳導演、男主角及男配角合共3獎。

《Drive My Car》改編自村上春樹同名短篇小說,由《偶然與想像》濱口龍介執導,西島秀俊、三浦透子及岡田將生等主演;講述無法走出喪妻之痛的舞台劇演員兼導演家福,前往廣島路上與女司機交談起來,逐漸演變為坦率的懺悔,並發現妻子生前的秘密。此片今年7月在康城影展奪得最佳劇本獎,並代表日本報名角逐來年奧斯卡最佳國際電影(前稱外語片),將於本月9日在港公映。

《犬山記》班尼狄甘柏貝治稱帝

新西蘭女導演珍甘比恩(Jane Campion)今年9月憑《犬山記》(The Power of the Dog)在威尼斯影展奪最佳導演銀獅獎,前日在NYFCC再添一個導演獎項,班尼狄甘柏貝治(Benedict Cumberbatch)及高迪施米麥菲(Kodi Smit-McPhee)則分別奪得最佳男主角和男配角殊榮,合共3獎,成為今年NYFCC的大贏家。《犬山記》講述Phil與George兄弟擁有牧場,而且相依為命;後者迎娶寡婦Rose及住在一起後,Phil認定Rose是覬覦弟弟的家財才會跟他結婚,經常出言嘲諷侮辱,及後Rose的兒子Peter來牧場度暑假,關係更添緊張。香港觀衆可透過Netflix收看。值得一提的是,高迪施米麥菲片中扮演Peter,表面是柔弱少年,但為了保護媽媽,費盡心思。現年25歲的高迪是澳洲演員,童星出身,曾在《吸血兒凶》扮演受欺凌的男生,給觀衆留下深刻印象。

3年前百變天后Lady Gaga在《星夢情真》扮演歌唱新星,首次在電影擔正即獲奧斯卡及金球獎等提名,而且奪得多個影評人組織影后殊榮。今次在《GUCCI名門望族》Gaga扮演有「黑寡婦」之稱的Patrizia Reggiani,買兇殺害前夫、Gucci第3代傳人Maurizio,除了不停轉換髮型和打扮外,演野心勃勃的心機女,也是跟《星》片截然不同的角色。

古天樂監製奪最佳動畫

日前在NBR贏得最佳改編劇本及最佳攝影的《麥克白》(The Tragedy of Macbeth),片中扮演女巫的嘉芙蓮亨達(Kathryn Hunter)捧走最佳女配角獎,該片預計明年1月14日在AppleTV+上架。至於在NBR捧走3獎的《Licorice Pizza》,在NYFCC奪最佳劇本。最佳動畫是《一家人大戰機械人》(The Mitchells vs. the Machines),由奧斯卡最佳動畫得主《蜘蛛俠:跳入蜘蛛宇宙》幕後班底製作,古天樂有份投資兼任監製,講述美國騎呢家庭、米契一家4口如何搗破機械人叛變,拯救地球的科幻故事,香港觀衆可透過Netflix收看。

奪得最佳紀錄片的《逃不出的記憶》(Flee)曾在香港國際電影節放映,由丹麥導演約納斯波赫拉斯穆森(Jonas Poher Rasmussen)執導,以動畫形式紀錄真人真事,講述來自阿富汗的阿密,回憶顛沛流離的日子,如何隨家人逃到莫斯科,再偷渡到哥本哈根的故事。《蝙蝠俠:黑夜之神》​女星瑪姬基倫荷(Maggie Gyllenhaal)演而優則導的《失去的女兒》(The Lost Daughter),繼橫掃葛咸獎最佳電影、劇本、突破導演及女主角4獎後,在NYFCC則奪得最佳首部電影殊榮。