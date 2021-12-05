IU膺MMA年度歌手

【明報專訊】韓國音樂串流平台Melon主辦的Melon Music Awards（MMA）頒獎禮昨日舉行。今年頒獎禮雖設有現場觀眾，不過規模較小，所有歌手的表演均為預先錄製。

大會頒發30多個獎項，男歌手林英雄、李茂珍、IIIBOI、女歌手IU、Heize、饒舌男歌手Ash Island、組合樂童音樂家、女團aespa、男團防彈少年團（BTS）及NCT Dream獲頒十大歌手獎。女團aespa的《Savage》奪年度製作獎；BTS憑《Butter》膺年度歌手。IU則拿下年度專輯、年度歌手，最佳女歌手及唱作人合共5獎，成為大贏家。

IU奪得年度專輯獎致謝時表示心情緊張，身為歌手最渴望是拿到這個獎，她表示其他候選人的作品非常優秀，她也很喜歡，獲獎讓她感到不好意思，亦因而更感光榮，並承諾明年會做更好的音樂。IU奪年度歌手獎時，笑言所有得獎感受已說了，稱得到5個獎，粉絲應該感到驕傲吧；她又提到疫情下無法跟樂迷見面，希望大家多忍耐一陣，相信很快可在舞台上跟大家見面。另外，IU壓軸為頒獎禮獻唱3首大熱歌曲，包括《Strawberry Moon》、《Celebrity》及《LILAC》。

文：蘇珮欣