【開箱】《Running Man向前衝》 穩中求變的遊戲新世界

【明報專訊】影視串流平台Disney+上月正式登陸香港、韓國及台灣，為照顧亞洲觀眾，也有投資韓國綜藝節目及劇集，譬如與SBS電視台聯手炮製的《Running Man》（《RM》）外傳《Running Man向前衝》（下稱《向前衝》）。

撕名牌遊戲再現

《向前衝》在Disney+獨家上架，逢周三更新一集，暫未公布有多少集，並由《RM》原有班底池石鎮、金鐘國及Haha演出，《RM》全盛時期的導演林亨澤參與製作。《向前衝》運用《RM》的概念與特色製作升級版遊戲與任務，把《RM》的遊戲特色及成員的獨特個性伸延，譬如金鐘國的過人體力、Haha既蠱惑又怕事的性格等，還會將《RM》看不到的新內容放在《向前衝》。《RM》在SBS電視台播出11年，已成為長壽綜藝節目，在亞洲地區一直有不少支持者，內地電視台亦買下版權翻拍成《奔跑吧》。《向前衝》既然是Disney+首個推出的韓國綜藝，利用觀眾熟悉的節目製作外傳，是較為穩陣的方法。

《向前衝》首集就玩《RM》久未出現的經典撕名牌遊戲。10隊男團Golden Child、DAY 6、N.Flying、Pentagon、The Boyz、VERIVERY、DKB、ONF、SF9及ATEEZ各派一名成員擔任嘉賓，10人與池石鎮、Haha及金鐘國玩撕名牌遊戲。戴上面具的10名偶像要成功撕去池石鎮或Haha貼在背上的名牌，才能脫下面具公開身分；若他們被金鐘國撕掉名牌的話，就會被淘汰，而且不能脫下面具。雖然這場遊戲是10對3，但金鐘國在《RM》出名是力大無窮的「老虎」，10名偶像雖然年輕兼活力充沛，但在金鐘國面前，也不過是「小綿羊」，等着被他「宰割」。男團隊經驗尚淺，且不懂合作及策略。反觀金鐘國早與池石鎮及Haha聯手，他一直貼身保護兩名拍檔，10人無法埋身，結果只有4人能夠突圍，撕下池石鎮及Haha的名牌，獲得露面的機會。《向前衝》首集，觀眾看到「老虎」金鐘國撕名牌的威力，還有池石鎮被「秒殺」的搞笑場面，讓觀眾重新回味《RM》高峰時期的遊戲。

料《RM》成員陸續現身

《向前衝》首集用經典遊戲為觀眾帶來集體回憶，第2集就搞搞新意思，大玩密室逃脫遊戲。變身韓劇《來魔女食堂吧》「魔女」角色的宋智孝，邀請金鐘國、Haha及梁世燦到家中作客。智孝負責製作「魔女」美食，而金鐘國等三人則要在限時之內，找出破關密碼逃走，否則就要吃下「魔女」製作的食物，繼而向她獻上靈魂。節目中的破關密碼並不難找，只是比較多及繁複。論創意，密室逃脫絕對沒有新意，因此這集最有趣的是看宋智孝下廚。她自稱有製作韓式美食的豐富經驗，卻不懂韓式炒雜菜，將所有食材烚熟而非炒熟，其間金鐘國上前一看，即笑指她做錯，突顯了智孝在《RM》的「懵智」個性。

跟《RM》相比，首兩集《向前衝》帶出新的角度，卻不失《RM》特色。金鐘國、池石鎮與Haha默契十足，互動有趣。第2集請來《RM》成員宋智孝及梁世燦亮相，估計主將劉在錫，甚至前成員李光洙、Gary等將來也有望客串。本月1日最新一集請來KBS電視台節目《兩天一夜》的金鐘旼、文世潤及Defconn亮相。《兩天一夜》一直是《RM》同時段的競爭對手，節目成員本不可亮相友台節目，《向前衝》卻打破這禁忌，還在遊戲中結合兩個節目的特色，帶來新鮮感。據悉《向前衝》之後會以拍攝金鐘國新歌MV為主題，將與智孝再合作，上演連場感情戲，實行借助二人的緋聞製造話題。這節目可以發揮的題材甚多，值得期待。