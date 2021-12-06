炎明熹拍《青春本我》喊到下巴震獲讚

【明報專訊】炎明熹（Gigi）、姚焯菲、鍾柔美、林沚羿（Venus）等《聲夢傳奇》學員演出劇集《青春本我》昨晚首播，總導演李敏表示劇中17名同學有15.5名完全無演戲經驗，甚至半句對白也沒講過，拍攝時間卻緊絀，難免有心理壓力。為令拍攝更順暢，她給一眾新人撰寫「演技雞精班」備忘，解說「排練的6個階段」、「說對白6件要注意的事」、「需要明白的6個層次」、「關於鏡頭的6件事」以及「常犯的6個錯誤」。李敏開拍前與每名演員個別會面，度身打做角色，她認為新人最好做回自己，並根據角色性格設計不同的心理狀况。

李敏認為香港需要培育更多新演員，從開拍《青春本我》到後期剪接等工作，看到新演員每次進步，令她感安慰，「看着他們由對白都講不到，甚至走錯位，到現在起碼叫有些演技存在。最後幾日他們識得互相提點，我好感動」。李敏談到「女子組」角色較多喊戲，當中Gigi與Venus的喊戲帶給她一定程度驚喜，「Gigi除第一次喊得比較混亂，因她低着頭喊，拍到鏡頭好少。之後大家明白Gigi只要一聽到音樂就會喊，我們每次準備音樂，同埋知道Gigi第一二個take就會喊盡，拍時要一嚟就嚟，她真的喊到下巴都震晒」。李敏提到童年時演出過電影《蜘蛛俠2》的Venus，亦是「開水喉」代表，「她們未算控制自如，拍攝要配合她們的節奏」。

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