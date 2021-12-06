ANSONBEAN讚林愷鈴「大眾情人」

【明報專訊】ANSONBEAN（陳毅燊）、應智越（細貓）、林愷鈴及英皇兩名新人劉若寶及黎峻，昨日出席商場活動唱歌表演。

細貓聖誕有工開 收入勝去年

ANSONBEAN表示聖誕節要開工，會盡量抽空陪家人吃飯慶祝，「冬至食白切雞，聖誕節就會食火雞，夾埋一齊食『切雞飯』」。林愷鈴計劃聖誕前後約中學同學露營，親近大自然。有否男仔趁節日約她？她說：「我14歲至今都有工作，一直沒試過浪漫度過聖誕節。」ANSONBEAN與林愷鈴曾拍廣告合作愉快，ANSONBEAN盼有機會邀請對方擔任MV女主角。林愷鈴讚ANSONBEAN為人開心又有活力，常帶給大家歡樂，她被迫忍笑。ANSONBEAN則說林愷鈴是很多男仔喜歡的類型，形容她是「大眾情人」。

日前在頒獎禮獲頒鑽石跳唱歌手獎的細貓，覺得是個小鼓勵，打了強心針。雖然他沒信心在其他樂壇頒獎禮得獎，仍會繼續努力做好音樂。今年聖誕節他接了工作，收入比去年好，「去年受疫情影響是負收入，今年有不同工作」。他原本要為節目《敗者重生戰》到韓國受訓，但當地疫情嚴峻暫時擱置，趁有檔期便接工作掙外快。細貓有留意ViuTV《全民造星IV》，認為部分參賽者有潛質和夢想，不排除找他們簽約，成為他有份投資公司的旗下新人。

記者：林蘊兒