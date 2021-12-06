MC $oho & KidNey唱《Black Mirror》 毋懼鏡粉攻擊 張天賦不入榜 商台被指打壓呂爵安勁敵

【明報專訊】RubberBand、Dear Jane、MC $oho & KidNey、野佬前晚於中環海濱活動空間參演《Meanwhile戶外演唱會》，MC $oho & KidNey唱新歌《Black Mirror》，笑稱睇不過眼樂壇只得12名靚仔，二人不怕被人鬧，愈鬧愈熱鬧。近日有粉絲指《Black Mirror》與張天賦的新歌《記憶棉》過去一周於商台903播放9次，但未能打入「903專業推介榜」，質疑不公平，覺得會影響張天賦與MIRROR成員呂爵安爭男新人金獎的機會。

記者：鍾一虹

攝影：鍾偉茵

近日天氣寒冷，演唱會前晚於戶外舉行，Dear Jane主音黃天翱（Tim）凍到要吹氣暖手，結他手翁厚樑（Howie）更流鼻水，但全程表現興奮，又跟台下觀眾玩人浪，掀起高潮。Tim表示：「很久沒有在戶外做騷，本來覺得好冷，但有大家支持好溫暖。」

MC $oho & KidNey：愈鬧愈熱鬧

野佬連唱多首歌曲，唱《剩低的離開的願可再約定一天再見》前，主音小胡有感而發說：「我們樂隊都有名成員移民，如果你們都有親友移民，將這首歌送給你們。」

野佬與MC $oho & KidNey合唱《真嘢唔好講》及《係咁先啦》，小胡一度甩嘴，他解釋情緒太高漲所致。MC $oho & KidNey其後唱新歌《Black Mirror》，笑稱從紐約回港，睇不過眼樂壇只得12名靚仔。蘇致豪笑說：「有人問怕不怕被人鬧？我們是來炒熱個場，愈鬧愈熱鬧，大不了死，也不會避。」

6號安歌被阻爆粗

RubberBand壓軸登場時，主音6號（繆浩昌）落台跟觀眾大合唱《阿波羅》，他說：「如果冇口罩和圍欄，我會衝出來（觀眾席），希望這個日子距離我們不遠。」提到將推出新歌和開騷，還感性說要為香港樂壇耕耘，「不是為了攞獎，而是要謙卑地為香港這塊土地寫多些好歌，有你有我，相信會有更好的事發生」。

唱完《未來見》，6號想安歌被幕後人員截停，他笑着爆粗，擾攘片刻，大會最終批准他多唱一首《發現號》，他說：「未到最後都未知，這個世界會有奇蹟。」

黃耀明：流行曲都有罪！？

此外，商台「903專業推介榜」一向以播放率計算，近日有張天賦（MC）的粉絲指MC的歌曲《記憶棉》與MC $oho & KidNey新歌《Black Mirror》在過去一周播放9次，但同樣未能上榜；林奕匡的《解答》及陳柏宇的《對得起自己》分別播5次及6次，都成功上榜。

有粉絲覺得MC與呂爵安是爭男新人金獎勁敵，質疑偶像被打壓，影響爭獎機會，到商台的社交網留言表達不滿。黃耀明昨日在社交網轉發一段有關此事的報道，當中提到當年達明一派的《回憶有罪》曾有類似情况，黃耀明留言：「流行曲都有罪！？」

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