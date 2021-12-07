姜濤人氣稱冠 盧瀚霆呂爵安登亞季軍

【明報專訊】慧科訊業（Wisers）昨日公布「MIRROR/ERROR十六子營銷成效」研究報告內容。是次研究由今年1月至8月進行，從 facebook、Instagram、YouTube及論壇等網上平台，偵測了逾16萬則相關帖文、近8000萬次互動量，並運用AI人工智能技術，深入閱讀240多萬條留言，分析當中的正負向情感，以了解MIRROR/ERROR十六子的人氣。

MIRROR與ERROR的人氣分析，姜濤是人氣之冠，盧瀚霆（Anson Lo）、呂爵安（Edan）則登上第二及第三位，超前今年初人氣勁的柳應廷（Jer）與陳卓賢（Ian）。研究期內姜濤與盧瀚霆吸引逾1000萬次網民互動，後者每則帖文平均吸引近500次網民互動，遠高於姜濤每則平均獲近280次互動量。MIRROR的陳瑞輝（Frankie）與ERROR的梁業（肥仔）分別是兩團的「正評王」。

研究報告包括麥當勞與MIRROR合作企劃個案成效分析，今年首8月跟MIRROR先後兩次合作推出「姜B餐」與「粉紅教主系列」，品牌於6月又與韓國天團BTS合作推出「BTS餐」。研究以套餐推出後與網民的互動次數比較，「姜B餐」帶動品牌與該套餐關注度表現出眾，勝「BTS餐」，至於「粉紅教主系列」的討論是集中偶像本身。

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