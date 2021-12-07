紅館跨年騷終極加開3場 張敬軒盼戒手機癮免影響演出

【明報專訊】張敬軒（軒仔）假紅館舉行《THE NEXT 20 演唱會》跨年騷，賀入行20周年，一再加場至15場，破了軒仔個人紀錄，昨日公布終極加場，加開最後3場（1月13至15日），不會再加開，共18場。

歌迷遭騙徒呃錢

軒仔透露很多人向他呻買不到門票，又有歌迷購票時遇騙徒呃錢，盡能力唱多幾場，免令歌迷失望。他說：「我考慮過體力、工作上調配是否可以等問題後，真心希望可以幫到歌迷朋友，等佢哋可以有再買飛的機會，先答應加場。」軒仔再勸喻歌迷不要向不明來歷的人買飛，有人付錢購票後便聯絡不上賣家，損失慘重。

唱五日 唞兩日

今次軒仔要應付18場演出，最近特別保重身體，天氣轉冷不敢怠慢，以免病倒影響工作，透露有專業團隊照顧他的聲帶健康，聲樂老師跟醫生商量後，都建議唱五日休息兩日最好，讓聲帶在最佳狀態；公司亦按專業意見規劃演出，讓他得到最多休息。

不過影響軒仔休息的最大敵人是手機，他說：「大家都知我有手機成癮症，成日一睇就唔知點解又天光，演唱會期間真係要戒，戒唔到點算？可能真係要搵人喺演唱會收工之後，收走我部手機，咁我先可以早瞓。」

娛樂組