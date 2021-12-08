Kayan9896成唯一女聲 叱咤我最喜愛歌曲 MIRROR佔半

打入我最喜愛歌曲15強的歌手包括張敬軒（上圖）與張天賦（下圖）等，暫時是男歌手天下。（資料圖片）

Kayan9896（中）跟MC $oHo & KidNey 合唱的《係咁先啦》打入15強，是唯一的女聲。（資料圖片）

由ERROR衍生出來的「自肥」與「知我咩料啦」成為「十大熱搜潮語」。（資料圖片）

【明報專訊】商台《2021年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》明年1月1日在亞博舉行，早前公布「我最喜愛的男、女歌手與組合」5強後，昨日有「我最喜愛的歌曲」15強走勢（截至昨午1時）。15首歌曲中MIRROR佔兩首，成員柳應廷、姜濤、陳卓賢（Ian）、江𤒹生、盧瀚霆（Anson Lo）與呂爵安各佔一首。 MIRROR共佔8首歌，有「鏡粉」想MIRROR全員上台領獎分享榮譽，「神徒」叫人all in《Megahit》，又有人提議全力推Ian上台，成分薄票源隱憂，還有「破鏡論」呼籲投票給MIRROR以外歌手，競爭激烈。

娛樂組

叱咤《樂壇》「我最喜愛的歌曲」首輪投票本周五（10日）正午12時結束，選出10強，下一輪投票選出最後5強，並於頒獎禮當晚由現場觀眾即場最後投票。最新15強名單，包括MIRROR的《BOSS》與《WARRIOR》，柳應廷《狂人日記》、姜濤《Dear My Friend,》、Ian《DWBF》、Anson Lo《Megahit》、江𤒹生《三個字》和呂爵安《E先生 連環不幸事件》。另外7首有張敬軒《俏郎君》、RubberBand《Ciao》、MC $oHo & KidNey Featuring：Kayan9896《係咁先啦》、C AllStar《留下來的人》、ERROR《我們不Chok》、林家謙《神奇的糊塗魔藥》及張天賦《記憶棉》。

男歌手天下

除Kayan9896（吳家忻）為MC $oho & KidNey《係咁先啦》獻聲，暫時是男歌手天下，女歌手未有歌曲在15強上榜。結果一出，不少「鏡粉」展開激烈討論，有人呼籲投MIRROR歌曲，讓全員上台拎獎分享榮譽，各成員的粉絲持不同意見，出口術撐入圍的偶像，有人對於無一個女歌手的歌曲入圍感無奈及不開心。

MIRROR佔風雲人物頭三甲

「我最喜愛的歌曲」還有一輪競逐，究竟是MIRROR成員「內戰」或是力抗其他歌手仍有變數，但昨日雅虎香港的2021年Yahoo全年搜尋人氣榜已有結果，MIRROR繼續勢不可擋。

「十大熱搜娛樂圈風雲人物」排行榜，頭三甲是姜濤、MIRROR與Anson Lo，視后李佳芯第四、陳自瑤、炎明熹、郭嘉駿（193）、呂爵安排五至八，麥秋成第九與第十的姚焯菲。

無綫4劇 入熱搜劇十大

「十大熱搜電視劇」榜首是香港電視史上首部BL劇，ViuTV《大叔的愛》，第二三是韓劇《魷魚遊戲》與《女神降臨》，無綫有4部劇入十大，分別是五至八的《逆天奇案》、《七公主》、《智能愛人》與《刑偵日記》。「十大熱搜電影」榜首是港產片《媽媽的神奇小子》，荷李活科幻片《沙丘瀚戰》與Marvel超級英雄片《永恆族》排二三，上映中的《梅艷芳》居第九。

至於「十大熱搜潮語」排行榜有4個是由MIRROR與ERROR衍生而來，包括第四「自肥」、第六「知我咩料啦」、第七「MM7」與第九「前夫」。「試當真」受注目度亦不可忽視，由蘇致豪與許賢組成的MC $oHo & KidNey，與Kayan9896合唱的《係咁先啦》，「係咁先啦」排第二、「躺平」第一。