新片演盲女被虐待 湯怡爆麥秋成睇到心痛

【明報專訊】湯怡、衛詩雅、曾樂彤與周家怡等昨日出席戲院開幕活動。湯怡透露主演電影《致命24小時》下月上映，已和老公麥秋成事先聲明入到戲院不要喊，因片中她會被虐待，「老公睇完優先場及首映，即表示很不舒服和心痛，他十分感性，和我一樣很易喊，只是平時予人感覺很man和cool」。片中她有性感演出，大讚老公很開明毫不介意，明白是工作需要，還教她當穿泳衣就冇問題，「即使我做了媽媽，都不會要密實些框死自己，做演員乜都試，收工做回母親，這套戲是我入行以來尺度最大，好大突破」。

湯怡稱今年是第一年與囡囡麥紫喬過聖誕，老公特地買了聖誕卡送給女兒，她感動得差點想喊，湯怡說：「因為沒想過他如此sweet，我反而很少寫聖誕卡，所以現在都要着重多些儀式，不可以懶，我們已打算每年在聖誕卡上寫一些東西送給女兒。」

衛詩雅聖誕多約會 曾樂彤想脫單

衛詩雅表示已第7次出席公司的戲院開幕，每次都憶起初戀在戲院開始。問現正單身的她，聖誕節可有異性相約？衛詩雅說：「很多人約，我當然會去，還會全部去晒。」曾樂彤亦表示聖誕節有異性約會，問想不想脫單？她說：「脫吓單都好。」

記者：林祖傑