《造星IV》淘汰Sica留方方 梁祖堯再惹爭議

【明報專訊】ViuTV選秀節目《全民造星IV》前晚選出30強，梁祖堯擔任導師的B組輸3局，賽制需要他再淘汰5名組員，他選出Liu哥（廖雪蕎）、Ana（羅安娜）、阿杰（周芷慧）、Zoe（余潔滢）及Sica（何洛瑤），B組只餘下10人；許廷鏗擔任導師的A組則有20人。

花姐：為咩事要攻擊佢哋？

梁祖堯選出的淘汰名單再惹網民爭議，紛紛到ViuTV官方社交網留言鬧爆，替Sica及其他多名組員不值，批評梁祖堯繼續偏心，讓去年參加《造星III》的方方（方芷欣）留低。網民指Sica之前在表演時仆落樓梯跌倒，執生成功受讚賞，監製花姐（黃慧君）亦讚她叻女，討人喜愛，不應被淘汰。梁祖堯曾在本報訪問中表示由最初看Sica跳唱《心急人上》感崩潰，最後變成他最愛惜的女仔，能力和可塑性超出他想像。

大批網民認為方方最應該被淘汰，指她樣貌及表現平平，而且欠觀眾緣。有網民指今次《造星IV》不是組女團，而是「祖女團」。花姐昨日在社交網留言似回應網民意見，她寫道：「因為咩事要攻擊佢哋？勇敢為自己夢想努力嘅年青人，全力栽培年青人嘅導師。呢個世界本來充滿正能量，會愈嚟愈好，點解你哋唔慶幸世界仲有佢哋嘅存在，反而要踐踏佢哋嘅努力。」

余潔滢Sica撰文多謝梁祖堯

梁祖堯日前在社交網回應網民批評，說組員被淘汰有很多因素考慮；至於觀眾緣，因節目是數月前拍攝，觀眾看到是經製作組挑選和剪接，他們看到的觀眾緣卻是來自長時間排練及相處，還有比賽時的臨場表現。

40強止步的余潔滢及Sica昨日在社交網撰文談感受；余潔滢感謝梁祖堯令她進步及作出新嘗試，讚對方是好導師，B組像大家庭，開心認識很多朋友。Sica同樣讚梁祖堯有心，是心地好的導師，為組員無條件付出。她希望大家不捨得她之餘，可以開心送她走，並希望她重視的人不會被攻擊。

娛樂組