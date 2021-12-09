首擔正未夠班爭視后 何依婷嫌羅天宇姿整 揀圈外人拍拖

【明報專訊】何依婷2017年參選港姐奪得亞軍後，簽約無綫，入行短短4年，獲力捧於台慶劇《十月初五的月光》擔正女主角，對抱佛系等工作安排的她而言，確是時來運到，但要重新演繹視后佘詩曼演過的經典角色「祝君好」，難免有比較。何依婷從沒想過和前輩比較或超越對方，壓力只源於能怎樣演得好一點，演出自己風格。今年她憑此劇競逐視后，表示這個獎對她仍很遙遠。對於與羅天宇傳緋聞，何依婷大派檸檬，嫌對方太姿整，不是她「杯茶」。

27歲何依婷選完港姐後，曾主持兒童節目《Think Big天地》、《安樂蝸》、《學是學非》等節目，佔戲較重的劇集包括《機場特警》、《陀槍師姐2021》、《星空下的仁醫》等。

入行後只上過半年藝訓班課程學演戲，何依婷強調不可以說很有天分，只是靠在兒童組的小劇場，以及所演過的劇集，一直磨練演技，「記得第一套劇《機場特警》，我只是一個番薯，別人叫我怎樣做便怎樣做，播出時看到的感覺，就是演技真的尷尬死，但覺得是好事，一定要犯錯才學得識，如果一直順風順水，永遠不知哪個位置可以有進步」。

盼成演技派

當知道獲公司安排當《十月初五的月光》女主角，何依婷真的有點難以置信，同時又覺得很開心，沒有被嚇怕，反而將這種開心變成動力，不想令對她有期望的人失望。

明白外界難免會將她與佘詩曼演的「祝君好」比較，何依婷盡力希望演得好一點，讓角色擁有自己的風格。她說：「視后有排都未輪到我，是很遙遠的路，希望有一日能成為一個演技派，得到觀眾認同。不希望別人只覺得我是一個靚女，其實也不是覺得自己好靚，很多謝劇集《星空下的仁醫》，讓我嘗試到上鏡幾乎素顏的機會，這樣也接受到，還怕什麼？」

拒絕三角戀

拍拖經驗不多的何依婷，3年前跟舊愛分手後至今仍單身，要在劇集《十月初五的月光》中，與羅天宇及胡鴻鈞演三角戀，唯有靠投入劇本揣摩。她說：「現實從未試過三角戀，拍劇試完，現實真的不好搞我，好煩呀。我的性格比較爽直和倔強，感情事從來都清清楚楚，鍾意就鍾意，不鍾意就不鍾意，絕不會拖欠別人。」

何依婷透露拍拖對象也傾向圈外人，因覺得圈內男人都十分姿整，故與羅天宇傳緋聞，只是得啖笑，「羅天宇是個性格好好的男仔，但他好姿整，所以緋聞只是齋傳，冇可能，他只可以做一個好好的朋友」。

記者：林祖傑