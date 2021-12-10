大讚樂壇新人跳唱犀利 鄭秀文自嘲參選女團肯定被踢出局

【明報專訊】樂壇天后鄭秀文前晚出席品牌「女人的故事」短片電影放映會，同場有許鞍華、王丹妮、柏安妮女兒許恩怡、林愷鈴、《全民造星IV》參賽者Marf（邱彥筒）等。鄭秀文有留意樂壇動向，對於MIRROR被指在商台叱咤頒獎禮圍攻其他歌手，她認為遊戲規則是由歌迷投票，大家應樂在其中而非激鬥，一齊進步做好作品。她大讚現今新人水準好高，外形及跳唱都好犀利，笑言若她現在參選女團，肯定被踢出局。

記者：林蘊兒

攝影：鍾偉茵

鄭秀文（Sammi）雖沒參與本年度樂壇頒獎禮，但有留意樂壇消息，對於商台叱咤頒獎禮多個入圍名單中，人氣男團MIRROR成員佔大多數，似圍攻其他歌手。Sammi認為頒獎禮靠歌迷投票，她表示在圈中工作數十年，很明白頒獎禮遊戲規則，呼籲歌手們應樂在其中，不必視為激鬥。她對所有候選歌手都全部讚好，雖然有太多新人的確存在一定競爭，希望大家一齊進步，帶給大家好作品。

「一把年紀仍不斷努力」

Sammi擅唱跳，問她看好哪個新人？她說各有各好，「跳唱能帶動氣氛，唱慢歌又有感染力，最好外形靚、說話又得體。不過這都需要經驗，他們的水準已很高，若我生於這年代，就算20歲入行都好危危乎，因為我記舞步慢，如參選女團，肯定被踢出局」。Sammi認為每個世代都有特色，可兼容不同類型歌手。她自嘲即使已一把年紀，仍然不斷努力，繼續互相鼓勵傳承下去。

Sammi透露聖誕節會陪伴媽咪、家人朋友及老公共度佳節，聖誕禮物最希望收到零食，又稱廚藝有待進步，故沒打算親自下廚炮製冬至飯和聖誕大餐。她自爆想挑戰煮東坡肉，「以前爸爸廚藝較叻，媽咪則多數整家常菜，所以節日多數由爸爸煮中餐，他煮的蠔仔煎好叻，我學不到。爸爸試過我手勢，在我面前說讚，背後卻嫌我煮得味道太淡」。

Marf淡定有型 許恩怡似光希

兩名演藝界新人Marf（邱彥筒）與許恩怡現身搶鏡，Marf淡定有型；許恩怡則大擺可愛甫士，被指跟日本男星木村拓哉的細女木村光希有點似樣。許恩怡早前憑演出內地青春歌舞電影《燃野少年的天空》，於「2021東京國際電影節中國電影周」金鶴獎頒獎禮中奪「最佳新人獎」。

王丹妮望謝票衝破100場

王丹妮主演電影《梅艷芳》票房大收，她連月來不停出席宣傳活動，又到戲院謝票和聽取意見，雖然疲累但開心。她好想每日都出動向觀眾講多謝。她累計已出席70場至80場謝票，希望衝破100場。王丹妮與老公羅孝勇看過電影兩次，老公沒給太多評語或意見，只說戥她驕傲和開心。聖誕節將至，王丹妮已向公司請假，跟女兒和老公慶祝，準備炮製神秘驚喜。

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