預告MIRROR齊人開騷 江𤒹生感觸淚灑舞台 賴被兄弟所累

【明報專訊】人氣男團MIRROR的6名成員姜濤、盧瀚霆（Anson Lo）、江𤒹生（Anson Kong，AK）、呂爵安（Edan）、陳卓賢（Ian）及柳應廷（Jer），前晚於灣仔會展舉行《Music On The Road》音樂會尾場，繼續在台上施展渾身解數。Edan唱《My Apple Pie》時，鏡頭捕捉到被指是他「正印」的DJ阮小儀在台下舉燈牌支持。AK演出時突然感觸落淚，在音樂會尾聲又預告下次12子會一齊開騷。

記者：鍾一虹

攝影：劉永銳

AK選了唱周國賢的《Children Song》，演繹低音有點吃力，唱到最後一句歌詞：「總叫喚我要更愉快」，突然感觸灑下男兒淚，伴奏的兩名結他手，其中一個是ONE PROMISE成員周天衡搭膊安慰。

其後AK收拾心情與Lokman（楊樂文）合唱《虎道門》，發揮出水準，Rap爆全場。音樂會上Ian自彈自唱《字花》時，有歌迷大叫「Ian笑吓啦。」引來全場笑聲，不過他似乎聽不到，沒有反應。

盡本分唱好歌

姜濤在經典歌Medley環節，唱完《浪子心聲》、《分分鐘需要你》、《等》和《追》後，表示向香港一班經典歌手致敬的說話，已在首場表達，寧可盡本分唱好歌，「我將想講的說話，放在以下這首歌，講畀大家聽」。隨即唱出《夕陽之歌》。

6子最後大合唱《我的快樂時代》為音樂會畫上句號，其間AK大叫：「下次12位見。」預告MIRROR全隊即將一齊開騷。

AK自揭爆喊原因

完騷後，AK就落淚一事在社交網發文說：「對唔住大家，冇忍住喊，最衰都係周天衡，我以為佢喊，落台先知原來佢唔夠瞓隻眼紅晒，Thank You Very Much，多謝兩名兄弟陪住我完成兩首歌，你哋喺隔籬好溫暖。」

周天衡稱與AK四目交投時，好似有種解釋不到的連結，或者大家站在台上有同一種感受，一種興奮背後，但無人明白的辛酸。他說：「長氣都要講多次，好愛你，你嘅兄弟。」

姜濤獲選亞洲最具影響力人物

此外，22歲姜濤人氣旺盛，英文雜誌《Tatler》選出今年300名「亞洲最具影響力人物」（Asia's Most Influential），當中涉及教育界、時裝界、體育界、科技界及演藝界等，演藝界有21人，姜濤佔一席位，是當中最年輕的。其他入圍包括甄子丹、梁朝偉、施南生、曾國祥、何超儀、許鞍華等。

姜濤入選因他是香港炙手可熱男歌手，又是各大品牌的寵兒和電影界新寵，為香港樂壇帶來新衝擊。不少姜糖替偶像入選開心，讚他實至名歸，一直努力不懈，用作品說話，身體力行推動廣東歌，帶動香港樂壇。

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