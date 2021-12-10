張艾嘉獲授嶺大榮譽博士 張國榮摯愛唐鶴德現身見證

【明報專訊】張艾嘉昨日獲嶺南大學頒授榮譽人文學博士學位，表彰她在電影業與表演界的成就，以及對香港和全世界慈善公益活動長年無私奉獻。梁詠琪（Gigi）與丈夫Sergio、施南生及張國榮生前摯愛唐鶴德（唐唐）等好友到場見證。

張艾嘉開心獲此名銜，從未讀過大學的她感興奮，努力工作50年，社會的大環境就是她的大學。談到過去50年的貢獻，張艾嘉笑稱還未做完，以前是學習，現在除了學習，有責任把好的作品和榜樣留給下一代，稍後會接拍一套由新導演執導的新戲，「近兩年收到不少新導演邀請，劇本寫得不俗，到我們這個年紀，還有機會演好角色，便幫一下手」。

樂意給後輩意見

Gigi與老公結伴道賀，張艾嘉透露自合作《心動》後，二人保持很好關係。她覺得做華人演員，要面對很大壓力和挑戰，能在這個行業留得長不易，所以很關心曾合作的演員，樂意給予他們意見。至於唐唐，張艾嘉稱二人是很好、很親密的朋友，經常一起。

難忘伯樂石天

早前她與好友施南生、林青霞、曾志偉、黃百鳴、麥嘉及泰迪羅賓相約飯敘，悼念早前病逝的石天，張艾嘉說「新藝城」一班好友久不久有見面，這種團結精神現在很少見，彼此感情很深，「尤其石天，當初若不是他找我演差婆角色，我未必有機會發展香港市場，特別有感情，他的離世，我心裏很不捨」。

記者：陳釗