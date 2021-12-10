被商台打壓交公司處理 張天賦認Edan是勁敵

【明報專訊】張天賦（MC）、陳凱詠、魏浚笙、倪晨曦、鍾卓穎（Ash）等昨日現身尖沙嘴出席活動，吸引大批粉絲圍觀。MC新歌《記憶棉》疑遭商台打壓，有足夠播放率仍未能上榜，其粉絲猜測是為MIRROR成員呂爵安（Edan）奪男新人金獎鋪路，感到不滿。

MC表示有留意此事，但不知整件事的來龍去脈，都是做好本分，交由公司處理。Edan是否勁敵？MC直認：「一定是，Edan幾首歌我都喜歡，而且他的粉絲很強大。」他都是新人獎大熱，是否有信心？他稱信心一定有，都希望攞獎，但平常心面對。他沒有拉票，最重要努力將歌曲做好，樂迷喜歡已屬拉票行為；對於《記憶棉》入圍我最喜愛的歌曲15強感開心。

陳凱詠的演唱會明天開騷，雖然說要閉關，但昨日仍出席活動，會用老師教的「靚女聲」細細聲說話護聲。她笑言：「很少那麼斯文，不習慣。」快將舉行演唱會，她心情緊張 ，有時會腦抽筋忘歌詞。

Ash趕時間拒受訪

另外，《全民造星IV》被淘汰的Ash早前被爆已婚，令不少網民不滿，她昨日以趕時間離開為由，不接受訪問。

記者：柯美

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